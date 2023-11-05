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直擊ITF旅展！盤點「最便宜票券」　溫泉330元、飯店吃到飽才500

▲直擊ITF旅展倒數第2天南港現場人潮擠爆，《NOWnews今日新聞》幫大家最後盤點必搶「最便宜票券」情報，溫泉泡湯券「下殺330元」，十大飯店「吃到飽餐券只要500元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲直擊ITF旅展倒數第2天南港現場人潮擠爆，《NOWnews今日新聞》幫大家最後盤點必搶「最便宜票券」情報，溫泉泡湯券「下殺330元」，十大飯店「吃到飽餐券只要500元」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

直擊ITF台北國際旅展，倒數第2天南港展覽館現場人潮擠爆，民眾現場除了鎖定「買一送一」限時搶便宜外，關注划算機票、優惠住宿券之外，還有即將迎接秋冬最適合的溫泉泡湯券「下殺330元」，十大飯店最便宜「吃到飽餐券只要500元」超有人氣，《NOWnews今日新聞》幫大家最後盤點必搶「最便宜票券」情報。

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📌飯店溫泉泡湯券「下殺330元」最便宜
◾ 大板根森林溫泉酒店：露天溫泉SPA券(10張/套) 3300元（每張330元）、平日雙人VIP湯屋券 1499元
◾ 宜蘭力麗威斯汀度假酒店：露天風呂單人泡湯券680元
◾ 大地酒店大地湯氛套券(7張/套) 7560元（每張1280元）
◾ 惠來谷關：雙人聆泉湯屋券 1280元
◾ 八里福朋喜來登酒店：平日泡湯＋美食雙享券(10張/套) 12800元（每張1280元）
◾ 北投麗禧溫泉酒店：露天風呂券(10張/套) 13000元（每套1300元）、雙人獨立湯屋券(3張/套) 6600元（每張2200元）
◾ 春天酒店：湯饗組合劵-室內湯屋或露天風呂(二擇一)＋日式套餐 1399元
◾ 知本金聯世紀酒店：套房雙人暖湯券 1499元
◾ 陽明山天籟大飯店：美食湯饗雙人券 1999元
◾ 富野集團：富野集團通用券 2299元
◾ 中天溫泉渡假飯店：雙人景觀湯屋Happy Hour券 2300元
◾ 蘊泉庄：雙人沐天澤泡湯＋下午茶 2500元

▲旅展現場不少民眾鎖定秋冬飯店溫泉泡湯券，據查「下殺330元」最便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲旅展現場不少民眾鎖定秋冬飯店溫泉泡湯券，據查「下殺330元」最便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
📌十大飯店吃到飽「只要500元起」最便宜
【遠東香格里拉】
◾ 台南遠東CAFÉ自助餐廳 平日自助早餐單人券(4張/組) 2000元（69折，每人500元）
◾ 台北遠東CAFÉ自助餐廳 週一至週五自助下午茶 2客 1620元（75折，每人810元）

【台北凱撒】
◾ Checkers自助餐廳假日雙人下午茶劵 899元（69折，每人約449元）

【大倉久和大飯店】
◾ 歐風館 假日自助下午茶單人券 750元（77折）

【福華大飯店】
◾ 彩虹座自助百匯 下午茶下午茶自助餐套票組 (5張/套) 3750元（72折，每人750元）

【晶華酒店】
◾ 平日四人共鍋壽喜燒放題優惠折扣券 3099元（55折，每人約775元）
◾ 平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題雙人券 1799元（64折，每人約899元）
◾ 《超值套票》栢麗廳平日午餐四人優惠套票組(5張/套) 20000元（58折，每人1000元）

【君品酒店】
◾ 雲軒西餐廳雙人牛排套餐吃到飽餐券 1799元（48折，每人約800元）

【台北萬豪酒店】
◾ Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券 (10張/套) 8550元（61折，每人855元）

【台北國泰萬怡酒店】
◾ MJ Kitchen平日自助午餐單人券 (買6送2) 899元（69折）

【台北君悅酒店】
◾ 彩日本料理 平日午間/晚間自助餐單人套票 (4張/套) 5000元（77折，每人1250元）

【台北美福大飯店】
◾ 彩匯自助餐廳 平日午餐(5張) 6900元（78折，每人1380元）

▲國人熱愛的飯店吃到飽優惠，為大家整理最便宜「只要500元起」十大必買好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲國人熱愛的飯店吃到飽優惠，為大家整理最便宜「只要500元起」十大必買好康。（圖／記者蕭涵云攝）

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