租屋電費暴增4倍！水電師傅揪出「燒錢元凶」 竟是24年前老電器
在外租屋除了要支付昂貴房租之外，還要小心電費可能飆破預算。就有一名網友近期收到租屋處電費帳單，發現電費竟突然暴增到18000元，和之前相比多了將近4倍，最後揪出耗電元凶是24年老冰箱，但房東卻不願意幫忙繳納這筆電費，堅持「使用者付費」，讓原PO無奈嘆：「真的只能自認倒霉嗎？」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Dcard中發文指出，他4、5月電費只有4600元，6月請人來維修租屋處的冰箱冷凍庫之後，6、7月的電費卻突然暴增到18000元。水電師傅前來檢查，發現是冰箱異常耗電，機上張貼的資訊顯示，該台冰箱是1999年製造，正常耗電功率應為每個月55度，短時間內卻突然損失1330度用電，害電費漲了約10000元。
原PO向房東反應過後，房東雖然願意幫忙換一台新冰箱，但仍堅持應「使用者付費」，因此要求原PO將該筆電費繳清，讓他無奈求助：「東西壞掉應該由出租人負責，那這樣的異常耗電我不知道是不是也算房東負責的範疇，真的只能自認倒霉嗎？」
貼文曝光後，不少人認為房東願意換冰箱已經是算退一步，建議原PO認賠繳清電費，也可以去追究先前修理冰箱的師傅。事實上，內政部曾表示，租賃雙方對於電費之計收方式應於契約中約明，如有因電費收取而生糾紛，可向各直轄市、縣(市)政府消費者服務中心、消保官申請協處。