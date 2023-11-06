PLG／NBA是協會制還是公司制？與PLG和T1台灣2職籃聯盟有何不同

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操刀聯盟本身運營的「台灣籃球股份發展有限公司」，股東由聯盟和6球團作為主要代表，陳建州擔任執行長。聯盟本身不僅負責賽事主辦，行銷宣傳、商品設計、贊助、轉播及廣告等事務之執行，而且也有參與營利，包括轉播權利金和贊助的部分。
NBA是什麼制度？他整體架構如何去運營？
NBA的前身為BAA（Basketball Association of America），發起於1946年，由11家冰球館和體育館的老闆們共同成立。在1949-1950年賽季，他們併吞了NBL，並改為如今為人所熟知的NBA（National BasketballAssociation）。
NBA聯盟由各獨立的球團公司（Club）和一個非營利取向的聯盟（Association）組成。聯盟負責組織、推廣、經營賽事，處理涉及俱樂部之間的公共事務，並規定一切相關的權利與義務，具體事項包括競賽規則、聯盟管理制度的製定與修改，裁判員的僱用與培訓，代表聯盟與球員工會談判，進行聯盟推廣活動，擴大聯盟影響等等。
聯盟最高的權力機構是董事會，由NBA各球團老闆所組成，他們決定聯盟總裁人選，並賦予其權力，讓後者去執行經營方向、擬定規則和操辦公共事務。所以實際上，聯盟的主人是球團，這是非常明確的，但是他們將處理公共事務的權力委託給選出的聯盟辦公室。
這樣明確的經營分工，是NBA能長久以來能保有公平性、競爭性和創造性的原因。
NBA這樣大的商業組織本身營利嗎？
NBA作為國際性的體育機構，每年能從賽事產生巨大的商業利益。但聯盟收入雖有一定的比例用於聯盟本身的支出，但超過一半（約為51%）是返還給各球團。根據其架構規章，聯盟本身並非營利機構，自然也不會出現官方和球團之間因為利益而發生衝突的情況。
今年初，傳出迪士尼有意挖角NBA現任總裁Adma Silver的新聞。這代表後者和也和官方談合約，他是受僱人員，而非經營者。這就很好的說明了NBA聯盟在經營層面的各種關係。
台灣兩職籃聯盟此前各採取什麼樣的制度？PLG為何改制？
「T1 League」從成立以來，籌備小組在參考美國及日本等職業籃球聯盟的經驗，決定捨棄公司制，以「協會制」為經營主體。由各家球團繳交年度服務費，並自籌球隊營運費用，以此減少職籃聯盟和球團之間的利益衝突，聯盟則以球團服務為任務，協助各家球團將商業價至最大化。
而PLG則有所不同，雖然是「聯盟公司」與「聯盟協會」併行制，但實際上更偏向公司制，聯盟本身也是股東、參與經營、並擁有話語權。聯盟執行長陳建州和「矽谷幫」與有一半的股權，而經營方向則由聯盟本身和6球團共同協商事務，前者也擁有投票的權力。
從這方面來看，T1與NBA的制度更加相像，聯盟更偏向一個經營組織，由球團來決定主導人，執行各俱樂部代表的想法和意志。而PLG則是一家商業公司，由最大股東（台灣籃球股份發展有限公司）和股東（各球團）共同經營，承擔盈虧。
如今PLG也轉向協會制，代表未來聯盟將由各球團來開會直接進行決策，而規章、賽務等事項也會經過更多討論。今年夏天由於前執行長陳建州爆出性騷擾事件，重創聯盟，為避免一人獨自代表一聯盟的情況發生，因此休賽季也決定做出改變。