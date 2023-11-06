Joeman涉毒被逮後「YT頻道首更」！吸5千人在線狂刷：就是藥對決
知名YouTuber「Joeman」（本名：翁雋明），今（6）日遭到檢方查出家中持有並吸食大麻的證據，遭依毒品罪移送至新北地檢署偵辦，目前全案還在調查中，而Joeman也透過律師發出聲明，並向社會大眾致歉。怎料，事件爆發沒多久，Joeman照常更新YouTube，開放大家一同看直播，吸引5千多人在線觀看，無懼大家的冷嘲熱諷，流量賺好賺滿。
記者詹鎰睿／綜合報導
Joeman發出聲明後，就在IG限時動態上分享今天上片的消息，似乎沒有受到風波影響而延後，隨著頻道新片播出後，聊天室立刻吸引近6千人湧入觀看，還一度造成影片跑不動，瘋狂轉圈圈，大家紛紛留言狂刷嘲諷，「就是藥對決」、「早餐，麻卡巴卡」、「平價植物VS奢華食物」、「太扯了流量賺好賺滿」、「Joe是要呼麻」。
不過也有其他人憂心，被介紹的餐廳都會受到影響，以及這集邀請的來賓金魚腦也會被攻擊。稍早，《NOWnews今日新聞》傳訊關心金魚腦，截稿前尚未得到回應。
回顧整起事件，新北地檢署今日兵分三路，分別在中和、三重、新莊展開大搜索，除了「反骨男孩」成員蕾菈夫婦被逮，還有住在新莊的Joeman，同樣被查出持有大麻並吸食的證據，3人都依毒品罪被移送偵訊，目前均無保請回，至於詳細進展，仍有待檢方說明。
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