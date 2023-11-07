湯宇深夜發聲了！晚蕾菈3小時找不同律師 「否認走私毒品」
YouTuber蕾菈、湯宇夫妻因涉嫌持有大麻，昨（6）日上午遭到警方逮捕，接受地檢署偵訊後無保請回，而同樣為百萬YouTuber的Joeman也同時被逮捕，引起社會廣大議論。然而蕾菈夫妻並沒有發表共同聲明，而是蕾菈先在晚間8點半發律師聲明後，湯宇在半夜12點才發聲，否認走私毒品，不過兩人的聲明委託律師事務所並不同，動作完全不同步。
記者張嘉哲/綜合報導
湯宇在委託律師發出的聲明當中表示「關於新聞媒體所報導有關湯宇先生之刑事案件，湯宇先生今日已全程積極配合檢警機關之調查程序，並經台灣新北地方檢察署檢察官複訊後，已無保飭回」。
對於不少消息指出湯宇從國外攜帶毒品入境一說，聲明澄清「此為子虛烏有之事」，「本次聲明稿再次強調湯宇先生絕無走私毒品之行為，後續也將配合司法調查，感謝各界的關心」。
據了解，警方6日持搜索票到蕾菈、湯宇夫妻家中，當時一家人正準備出門，警方要求2人交出毒品，湯宇還表示「你們自己搜」，隨後員警就在主臥室床旁的抽屜裡面，搜出一包約0.4公克大麻及吸食器，將兩人帶回新北地檢署偵訊，而檢察官經偵訊後斟酌案情，認為沒有必要諭令交保或其他強制處分，無保請回，是否有吸食毒品則待警方驗尿結果出爐。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995