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Joeman持大麻遭逮「仍正常上片」！一夜流量30萬　觀眾酸爆他狂讚

▲百萬YouTuber「Joeman」擅長開箱3C產品、美食等，擁有259萬訂閱，是全台灣排名第十的影音創作者。（圖/IG@Joeman）
▲百萬YouTuber「Joeman」擅長開箱3C產品、美食等，擁有259萬訂閱，是全台灣排名第十的影音創作者。（圖/IG@Joeman）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬YouTuber「Joeman」因涉嫌持有大麻，在6日上午遭到警方逮捕，後續發表聲明之後，YouTube頻道竟然「如期上片」，讓大批觀眾感到驚訝。影片短短上架10小時，觀看數衝破30萬，對比前幾週的同類型節目40至50萬點閱，熱度非常高。不過網友多半都是留言嘲諷，即便如此，Joeman仍都有看而且還默默按讚，掀起討論。

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Joeman因涉持有大麻事件被逮後，偵訊完無保請回，隨後發出聲明感謝外界關心，原本大家以為會因此消失一段時間，沒想到（6）日晚間Joeman仍然準時上片，剛好題材還是被酸到不行的「Joe是要對決」，主題是平價以及奢華的早餐吃到飽對決。

▲百萬YouTuber「Joeman」涉持有大麻遭捕，結果YT頻道還是如期上片，主題則是經典節目「Joe是要對決」早餐吃到飽系列。（圖/YT@Joeman）
▲百萬YouTuber「Joeman」涉持有大麻遭捕，結果YT頻道還是如期上片，主題則是經典節目「Joe是要對決」早餐吃到飽系列。（圖/YT@Joeman）
然而影片上架之後，截至今（7）日上午6時，影片觀看數已經衝破30萬，對比前幾週的「Joe是要對決」，流量平均落在40萬至50萬之間，熱度提升了不少，但觀眾根本不在意本期影片內容，都只是留言嘲諷Joeman涉大麻事件，目前留言數已經突破三千。

在熱門留言當中，有網友提到「為了奢華vs評價律師，Joeman犧牲自我成為素材，一邊能解鎖新題材又能拯救曝光率，計畫通賺爛了」、「即便有了麻煩，還是不忘上個片，因為不管是不是來看笑話的，點閱率肯定賺爛，不愧是為了掌握流量密碼而犧牲自我跳入火坑的辣個男人」、「今天竟然還上片...先敲碗下次找椅子來拍『平價會客菜vs奢華會客菜』了，又可以薛一波流量話題，胖哥是計畫好的嗎？」結果這些酸爆的留言都被Joeman本人按了讚。

▲百萬YouTuber「Joeman」涉持有大麻遭捕，結果YT頻道還是如期上片，引來許多網友嘲諷，Joeman本人仍然出現默默按讚。（圖/YT@Joeman）
▲百萬YouTuber「Joeman」涉持有大麻遭捕，結果YT頻道還是如期上片，引來許多網友嘲諷，Joeman本人仍然出現默默按讚。（圖/YT@Joeman）
對於涉嫌大麻被捕事件，Joeman聲明表示「對於造成社會紛擾深感遺憾與抱歉，但基於偵查不公開原則，目前尚無法透露案情細節，也請大眾尊重檢警機關調查。」

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