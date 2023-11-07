百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Ariel要嫁了！深夜重大宣布：我願意
百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟阿勳組成，拍攝的題材以國內外旅遊以及家庭生活為主，成為不少人出國旅遊的重要指標頻道。然而Ariel在（6）日深夜突然宣布重磅消息，表示自己被男友Ken求婚，而且自己也喊出「我願意」！讓大批老粉開心地獻上祝福。
記者張嘉哲/綜合報導
Ariel（6）日深夜在「欸你這週要幹嘛」的官方IG曬出自己被男友求婚的照片，然後說道「重大宣布，今天我被求婚了，然後說了我願意」，貼文短短不到6小時的時間，吸引超過12.5萬人按讚，許多粉絲紛紛留言「我的天啊！我看你們頻道好多年了，恭喜」、「我真的要哭了！希望Ariel幸福久久」、「太棒了！恭喜Ariel恭喜Ken」、「天阿！雞皮疙瘩都起來了！Ariel跟Ken一定要幸福喔！」
不過Ariel也搞笑回應表示「先說！我沒有懷孕喔！」笑翻不少粉絲。而Ariel的家人當然也沒有缺席，妹妹Shine也發文表示「我姐要嫁啦！妳愛的人，愛妳的人都在」發上片段可以看到，妹妹Shine以及弟弟阿勳也唱歌獻給姊姊Ariel，場面相當感人。
事實上，在Ariel日前發布的影片當中，正巧她帶著姑婆去日本山梨縣遊玩，中途剛好逛到一個傳說能夠賜良緣的地方，她笑稱要姑婆找到第二春，但姑婆卻回應「我不要第二春，我要恩恩趕快結婚」，如今Ariel被男友Ken求婚並且答應，也讓不少觀眾直呼「婆婆許願成功了啦！」