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YouTuber翻車元年！蕾菈、Joeman持毒遭逮　10大網紅出事懶人包

▲網紅蕾菈夫妻及Joeman（6）日驚傳因涉嫌吸食並持有毒品大麻遭警方逮捕。（圖／蕾拉、Joeman臉書）
▲網紅蕾菈夫妻及Joeman（6）日驚傳因涉嫌吸食並持有毒品大麻遭警方逮捕。（圖／蕾拉、Joeman臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

今年被網友封為是「網紅翻車元年」，從五月中開始，網紅界就一直非常不安寧，從最早期被爆的林叨囝仔「七寶媽」開始被爆料許多黑料，接著網紅劉芒也被攝影師指出工作上配合有問題，直到近日蕾菈、Joeman爆出持毒遭逮等等，《NOWnews》也特別整理10大網紅出事懶人包。

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一、「林叨囝仔七寶媽」

網紅「林叨囝仔七寶媽」先是被爆料懷孕期間堅持爬山，結果連累山友害其受傷後出面道歉，沒想到立刻又被爆料揹著一歲嬰兒學習滑雪，引起各界撻伐，最終又被網紅「城西有顆地圖炮」踢爆，7寶媽都用Uber接送小孩，自己去逛街，被稱為「Uber Kids」，七寶媽瞬間黑料不斷，雖然都有出面道歉，但粉絲仍然不太買單。

▲林叨囝仔7寶媽懷孕8個月登百岳。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
▲林叨囝仔7寶媽懷孕8個月登百岳，結果遭到山友爆黑料。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
二、劉芒

一位知名攝影師在IG爆料發文，表示「這女的讓我半夜氣到手握拳發抖」，表示劉芒團隊經常需要針對照片調修一番，攝影師都辛苦修片修到凌晨，而且這樣的情況一連就是5天，前後就修了40小時。貼文後來甚至釣出多名廠商苦主。劉芒事後雖然道歉，但是人設翻車的她，人氣大幅度下降。

▲劉芒認為自己在工作方面的心態有問題，日前才為與廠商的糾紛道歉，沒想到又被翻出過去批評女星楊謹華工作態度。（圖／翻攝自劉芒YouTube）
▲劉芒遭到攝影師爆料工作上被刁難，事後劉芒拍片道歉。（圖／翻攝自劉芒YouTube）
三、老高

YouTube頻道「老高與小茉」遭控抄襲日本影片，事後聲明承認資料來源都是網路跟書籍，但是否認抄襲他人的呈現方式，宣布未來會改變拍片模式，明確備註所有資料來源。

▲老高與小茉回應抄襲指控。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）
▲老高與小茉被網紅藍泉媽媽踢爆抄襲指控，聲明承認資料來源都是網路跟書籍。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）
四、Joeman

知名YouTuber「Joeman」以開箱3C、美食等題材走紅，專業形象以及好口條深受觀眾喜愛，但卻在11月6日因為涉持大麻遭到警方逮捕。事後發出聲明表示「感謝社會大眾的關心，並對造成社會紛擾與不安深感遺憾和抱歉，基於刑事偵查不公開原則，無法透露案情，也盼大家能尊重檢警機關偵查空間」。

▲百萬YouTuber「Joeman」擅長開箱3C產品、美食等，擁有259萬訂閱，是全台灣排名第十的影音創作者。（圖/IG@Joeman）
▲百萬YouTuber「Joeman」擅長開箱3C產品、美食等，擁有259萬訂閱，是全台灣排名第十的影音創作者。（圖/IG@Joeman）
五、蕾菈、湯宇夫妻

警方11月6日持搜索票到蕾菈、湯宇夫妻家中，當時一家人正準備出門，警方要求2人交出毒品，湯宇表示「你們自己搜」，隨後員警就在主臥室床旁的抽屜裡面，搜出一包約0.4公克大麻及吸食器，將兩人帶回新北地檢署偵訊，而檢察官經偵訊後斟酌案情，認為沒有必要諭令交保或其他強制處分，無保請回。隨後蕾菈、湯宇各自委託不同律師事務所發表聲明，強調沒有「絕無走私毒品」。

▲蕾菈、湯宇夫妻感情甜蜜，近日因為涉持有大麻遭到警方逮捕。（圖/湯宇IG）
▲蕾菈、湯宇夫妻感情甜蜜，近日因為涉持有大麻遭到警方逮捕。（圖/湯宇IG）
六、蔡阿嘎

蔡阿嘎到日本拍攝許多類型影片，結果因為「日本5家地雷連鎖店」的影片慘遭炎上，不僅被日本網友砲轟直呼「不要再來日本了」，也登上日本媒體版面。事後蔡阿嘎團隊出面致歉，「做了不好的事情，也完全接受大家的批評指教，沉澱自己，並設法改善」。

▲百萬YouTuber蔡阿嘎數日前發表一則影片，公開點名日本5家難吃的地雷餐廳，引起粉絲與網友們不悅，目前該影片已下架。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）
▲百萬YouTuber蔡阿嘎數日前發表一則影片，公開點名日本5家難吃的地雷餐廳，引起粉絲與網友們不悅，目前該影片已下架。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）
七、人生肥宅x尊

近日被爆出手遊業配作假，該款遊戲分配給多位網紅業配，廣告中的實況主們都是先錄製好畫面，並念稿配音，根本沒體驗到遊戲。尊事後遭到點名，出面道歉表示「當初覺得這支廣告很好做，便草率接案了，後來被人提醒後，才知道遊戲把關上有問題」坦言是自己疏忽，也請遊戲廠商把廣告撤除。

▲百萬YouTuber「人生肥宅x尊」遭踢爆手遊業配造假，本人出面致歉。（圖/人生肥宅x尊臉書）
▲百萬YouTuber「人生肥宅x尊」遭踢爆手遊業配造假，本人出面致歉。（圖/人生肥宅x尊臉書）
八、朱學恒

曾是YouTube「抖內排行榜」冠軍的「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，6月遭國民黨市議員鍾沛君揭露對她毫無預警的強吻、摟抱，後來道歉，並且將YouTube頻道停更，不過最近又再度回歸螢光幕前。

▲朱學恒遭鍾沛君指控性騷擾2度強吻，日前主動「告發自己」，強調自己會負起責任。（圖／朱學恒臉書）
▲朱學恒6月遭鍾沛君指控性騷擾2度強吻，隱退一段時間後，最近又重回螢光幕前。（圖／朱學恒臉書）
九、超哥

被封為「全台最有錢YouTuber」超哥，旗下自創品牌「超派炸雞」日前被Toyz（劉偉健）爆料疑似員工偷倒廢油在水溝，事後雙方隔空互槓，最後超派炸雞發文致歉推出優惠活動，雙方也在《賀瓏夜夜秀》同台和好，成為話題。

▲有「全台最有錢YTR」封號的YouTuber超哥，近日旗下連鎖炸雞店被Toyz踢爆，新竹分店的炸雞店員疑似將廢油倒入水溝。（圖／翻攝自「Toyz」YouTube頻道）
▲有「全台最有錢YTR」封號的YouTuber超哥，近日旗下連鎖炸雞店被Toyz踢爆，新竹分店的炸雞店員疑似將廢油倒入水溝。（圖／翻攝自「Toyz」YouTube頻道）
十、小哥哥艾理

遭女戰神馮語婷爆料找染毒女性拍影片，還邀請到頻道跟人發生性關係，邀請粉絲檢舉下架小哥哥艾理粉專，事後小哥哥艾理拍片表示粉專消失是因為自行關閉，而不是外傳「被下架」。

▲小哥哥艾理聲稱是自己關閉臉書粉專，並非被下架。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾理）
▲小哥哥艾理聲稱是自己關閉臉書粉專，並非被下架。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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