Joeman持毒遭逮最慘下場曝！律師預言「頂多勒戒」：不能送會客菜
知名網紅Joeman、蕾菈與DJ湯宇夫妻昨（6）日上午因涉嫌持有大麻，遭到警方逮捕，Joeman供稱是透過友人所購買，3人於晚間無保請回。消息曝光後，立刻引起各界震驚熱議，知名律師李菁琪推測，應該是有人透過加密貨幣交易所幣安（Binance）買大麻，遭檢警循線揪出施用者，Joeman涉嫌持有毒品，頂多被下令勒戒，「然後勒戒不能送會客菜」。
記者賴禹妡／綜合報導
律師李菁琪昨日在臉書針對整起事件發文，她透露幣安在有必要時會把交易資料交給警方，因此推測應是有人透過幣安購買大麻出包，現在檢警正透過幣安在抓施用者，直言：「我說啊去泰國回來登機前記得要檢查包包，好嗎？」
李菁琪指出，其實轉讓及幫忙施用都是小事，最麻煩的是牽涉到運輸。有網友開玩笑地喊「可以拍奢華會客菜平價會客菜對決了」，她回應其實Joeman只是施用、持有而已，「頂多勒戒，然後勒戒不能送會客菜」。
Joeman因涉嫌持有大麻，於6日上午遭到警方逮捕，他昨晚偵訊完無保請回，也隨即發聲明表示「對於造成社會紛擾深感遺憾與抱歉，但基於偵查不公開原則，目前尚無法透露案情細節，也請大眾尊重檢警機關調查。」
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