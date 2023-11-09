營養師私藏育兒秘訣大公開！給孩子更好的乳品選擇 

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很多媽咪擔心調味乳沒營養，其實使用優質生乳的調味乳，也能讓孩子獲得優質蛋白質和鈣質等營養，再加上蘋果、巧克力、果汁、麥芽等多種口味，除了滿足寶貝嘗鮮的心情外，也能讓寶貝逐漸接受並愛上鮮奶的口味。
口感訓練秘訣2 滿足孩子味蕾 假日來點小療癒
平常日讓寶貝均衡飲食，可以在假日帶他們出門走走，除了親近大自然，讓寶貝放電外，也增進親子之間的關係；營養師孫語霙表示小孩假日活動量大，建議運動後適量補充糖與蛋白質，對比汽水或奶茶等空熱量飲料，提供更有營養價值的調味乳，適時滿足寶貝的味蕾，給他們一點小小的療癒選擇。
口感訓練秘訣3 調味乳搭配多元食物 讓孩子營養更加分
調味乳在六大類食物中屬於「乳品類」，主要提供蛋白質，營養師孫語霙建議飲用調味乳之外，可以再搭配一個全穀類餐點，如小飯糰、小餐包、饅頭及吐司，作為孩子的營養點心或早餐，讓孩子營養更加分。
同樣是調味乳，孫營養師表示每個牌子喝起來口味其實真的有差，使用優質鮮乳的調味乳，口感上更滑順香濃，其實孩子的味覺很靈敏，從小讓孩子習慣吃高品質、高營養的食物，長大後可以減少食用過度加工或重口味食物，讓孩子健康的成長。
全台獨家口感訓練！鮮奶調味乳的口感養成計畫 培養孩子對鮮奶的喜愛！
還記得小時候爺爺偷偷倒給妳的那瓶蘋果牛奶嗎？陪伴許多人長大的瑞穗調味乳在人氣甜點教室「Home.焙小日子」全台六家門市舉辦活動，將寶貝喜歡的調味乳加入甜點，讓他們在製作過程中化身小小鮮奶鑑定家，跟著有趣的品奶步驟指引，一起學習體驗瑞穗調味乳的鮮奶成份，降低寶貝對鮮奶的抗拒，養成口感鑑定技能！期間限定課程自112年11月7日至113年1月31日，親子體驗優惠價只要680元(原價值約800元，入場費另計)，讓小朋友邊動手做邊認識鮮奶級調味乳！
【 活動資訊 】
瑞穗調味乳「小小鮮奶鑑定家」親子手作課程
活動期間：2023/11/07(二)～2024/01/31(三)
活動地點：Home.焙小日子 全台六家門市（營業時間以各門市資訊為主）
活動預約網址：inline線上訂位