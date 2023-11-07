Joeman出事前一晚和阿滴聚會！私下好交情曝光 同場還有男團偶像
網紅Joeman昨（6）日被警方搜出住處藏有毒品，目前已無保請回，正面形象受創，掀起網友熱議。而他在出事前一晚，正和阿滴、洋蔥、還有男星孫沁岳等人聚會，阿滴開心曬出合照，如今限時動態的照片已消失。
記者薛羽彤/綜合報導
Joeman不僅擁有百萬訂閱數，在網紅圈內人緣也不錯，Joeman被警方找上門的前一晚，正跟阿滴、孫沁岳、洋蔥等人聚會，眾人對著鏡頭燦笑，看起相當愉快，阿滴還寫下「嘉明局」3字。Joeman和阿滴私下交情好，年初阿滴買新房，也接受Joeman來拍開箱影片。阿滴曾說過，原本兩人只在工作上有交集，碰上Joeman失戀淚崩，他才發現Joeman除了工作，也有脆弱感性的一面，兩人也因此開始熟識。
Joeman出事後，網友也在關注阿滴的一舉一動，Joeman稍早最新發文阿滴也有按讚，阿滴的IG也被網友留言「你也碰到麻煩了嗎」、「阿滴希望不要連你也一起哈門」、「肯定是吸了」，不過他都沒有正面回應。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995