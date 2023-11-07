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獨／賴芊合揭小三當面嗆聲搶尪惡行！出招嚇爆戎祥不敢吭聲

▲賴芊合分享當年疑似小三的女人當面嗆聲要搶老公，出一招就嚇得戎祥不敢吭聲。（圖／記者蔡依庭攝）
▲賴芊合分享當年疑似小三的女人當面嗆聲要搶老公，出一招就嚇得戎祥不敢吭聲。（圖／記者蔡依庭攝）

記者蔡依庭／新北報導

賴芊合在和已逝藝人戎祥過往的9年婚姻，其實經營得也不容易，《NOWnews今日新聞》日前去民視探班，巧遇賴芊合在喝咖啡，聊著聊著談到戎祥，她仍有許多依戀。賴芊合坦言，因為戎祥的大哥性格，偷吃或是招惹花蝴蝶幾乎是家常便飯，但她個性也海派，底線是：「妳（外面的女人）不要弄到我這裡來！」曾搞定戎祥外面疑似小三的女人，當面搶老公的惡行。只是講到戎祥，她無奈地說：「網友很愛說我消費戎祥，我會很生氣，因為我可以消費我自己啊！」太嚴肅或許不適合她，又開玩笑說：「戎祥過世後我變成外貌協會。」

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43歲賴芊合一直都沒有刻意在記戎祥走了多久，或是要在什麼時候特別懷念他，因為共同朋友很多，動不動聊天就講到戎祥，對賴芊合來說，每天都是緬懷老公的日子。在戎祥過世這10年間，她曾談過一段差4歲的姊弟戀，在一起7年後說切（分手），目前單身約1年，但是她已經懶了：「談戀要花時間，曖昧已經很累，還要吃飯打扮，越來越不習慣。」

▲賴芊合強調不要硬要踩她的底線。（圖／賴芊合提供）
▲賴芊合強調不要硬要踩她的底線。（圖／賴芊合提供）
在她心裡，戎祥一直都在，至於過往的大事小事、好事壞事，都成為她現在的搞笑回憶。賴芊合分享，因為戎祥個性人人好，身邊常常有很多蒼蠅蝴蝶圍繞，最誇張的是有個女的，約她出來喝咖啡，還說：「戎祥說要照顧我一輩子？」賴芊合很冷靜也沒生氣，因為她從頭到尾都錄音。

回家之後，她拋下一句：「我要去喝酒。」戎祥還想說她皮在癢，「我瀟灑出門，就不理他」，當對方準備要怒的時候，就收到疑似小三的人下馬威音檔，從此之後戎祥性情大變，一聲也不吭。對賴芊合而言，吵是沒用的，若要偷吃不讓她知道也ok，但就不要煩到她，否則就會用她的手段解決。

老公偷吃的紀錄數不清，但都過去了。賴芊合笑說，戎祥走了後，她就變成外貌協會，身材、身高都很重要，然後一定要是聰明人，像她就笑說戎祥很笨，「幹壞事都要去幫他擦屁股」，她嘴歸嘴，但在隻字片語之間仍可以感受到，他們9年的夫妻緣分，對她來說是非常深刻的。

▲戎祥人高馬大，大哥氣魄吸引很多女生主動上門。（圖／翻攝自戎祥微博）
▲戎祥人高馬大，大哥氣魄吸引很多女生主動上門。（圖／翻攝戎祥微博）

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