海膽控敲碗成功！壽司郎「3款海膽料理」40元起　雙11吃11盤送100

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壽司郎期間限定「秋旬海味」即日起至11月26日，開吃智利海膽、鰹魚、紅葉鯛等海味，最讓海膽控鐵粉歡呼的，就是這次悄悄回歸「3款海膽料理」，除了澎湃的「海膽海苔包」及「海膽貝柱」，最實惠的「海膽花枝軍艦」2貫只要40元，實在太划算了。
全新上市的新菜則推薦當地高溫木炭燒烤表面的「鹿兒島炭燒鰹魚」，吃得到滑順半生熟的口感與炭燒香氣；「蝦肉沙拉大蝦」裡則點綴了飛魚卵，茶碗蒸升級成柴魚高湯熬製的「芡汁茶碗蒸」，拉麵則以3顆帆立貝搭配叉燒成海陸口味的「甘貝叉燒拉麵」。
適逢雙11購物節，11月11當天至全台壽司郎店內用餐，單筆消費滿 11 盤壽司送 100 元折價券、22 盤壽司送 200 元折價券， 以此類推，最高可獲得 1000 元折價券。全台限量 28000 張，數量有限送完為止。
📌藏壽司：3款鮮味新菜 「卡娜赫拉的小動物」全臉毛絨束口袋
藏壽司11月14日也有3款鮮味新菜上市，有韓味超濃厚的「韓式明太魚腸軍艦」、青森縣產「扇貝天婦羅握壽司」、及搭配特製鹽味醬的「特盛醃漬赤蝦」。聯名「卡娜赫拉的小動物」還加碼，推出粉紅兔兔及P助的全臉造型毛絨束口袋，11月13日起，當日單筆消費1200元以上，完成IG指定任務即可獲得「卡娜赫拉的小動物 毛絨束口袋」乙個，（全台店鋪兩款共16200份，活動贈完為止）。