爭鮮大胃王艾嘉「爆吃101盤」挑戰成功！壯漢棄賽：盤子高度差遠

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而台北場今天在爭鮮台大店舉辦，頭香民眾是30歲、身高185公分的壯漢余先生，將仿效大胃王泡芙主攻淡菜、不吃白飯的策略，挑戰120盤身高。現場11點一開店便湧進約10多名消費者參加大胃王挑戰賽，目測多是約2～30歲上下的年輕人現身。
其中最引人注目地，便是小有名氣的特盛吃貨「艾嘉」，常在電視上受邀狂吃牛排、披薩及咖喱飯的她，身高157公分、需吃到101盤才算成功。賽前受訪艾嘉表示，自己平常就愛吃海鮮，壽司的話最愛鮭魚，平時到餐廳因為有「經濟考量」，最多只吃到大概20盤左右，這次為求挑戰成功，將鎖定不用吃太多白飯的海鮮菜色來進攻。
艾嘉一開賽便先點餐「花蛤32盤、淡菜50盤、味增湯2碗」，等菜時先從迴轉餐檯上拿下數盤壽司開吃，貝類海鮮一上桌沒多久，艾嘉直接用雙手開吃，迅速解決花蛤好幾大碗後，緊接著消滅送上桌的大顆淡菜。挑戰一路進行到完食超過90盤，接近比賽尾聲，可見艾嘉速度也稍微放慢，還幾度站起身來讓肚子舒坦一下，一個閃神不小心還卡到喉嚨作嘔。
好在艾嘉隨即鎮定、好好整理了情緒和狀態後，不放棄地再度續吃桌上所剩無幾的海鮮，趕在時間結束前，完食101盤挑戰成功！為證明是真的吃貨，艾嘉還到店外脫鞋與堆疊起的101盤數比一比身高。賽後艾嘉透露，雖然自己愛吃海鮮，但沒料到「其實淡菜咀嚼相當費力」，加上時間很短，「一直在心裡提醒自己至少30秒就要吃下一盤」，坦言「這是近期挑戰過最難的比賽」。
而過去挑戰過牛肉麵等大胃王比賽的頭香壯漢余先生，一開賽便豪爽點餐100盤淡菜，再從迴轉台上拿了海帶絲等菜色，沒想到開賽30分鐘後，余先生直接宣告棄賽，苦笑透露主動棄賽的原因是，「太高估自己了！淡菜大概才吃10幾顆，便因單吃過量海鮮而感到反胃，」看看所剩的時間，「距離盤子高度應該差遠了，乾脆喊停，不想讓自己那麼不舒服」。由於最後只吃了30多盤、剩下的餐點都打包帶走，因挑戰不成功，僅獲得8折的折扣，自費付了將近4000元才離開。
爭鮮台大店統計至中午，共有32個挑戰者參賽，僅特盛吃貨艾嘉挑戰成功！一對相約前來的男女朋友，女生鹹甜並進還吃得比男生多；而另一組朋友則是說好吃到8折門檻的15盤就結帳，女生「覺得好玩，當作來吃優惠」，男生則透露，「趁折扣吃了平常不會點來吃的菜色，牛五花啊布丁之類的」，住在附近的他們還直說，要趁活動每週都來吃。
提醒民眾，爭鮮「2023年極限大胃王」完食可是要連生魚片的蘿蔔絲、小菜洋蔥絲等都要吃完；而且挑戰的50分鐘內不得離席；避免浪費食材，剩食超過2盤，均以單盤原價計算等規定。爭鮮大胃王比賽還將於11月14日、11月21日、11月28日舉辦，邀請一般民眾可於台大店現場報名，為確保身體健康，建議消費者挑戰參賽要量力而為。