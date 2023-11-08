立冬進補吃薑母鴨、羊肉爐！家中擺「這物」財運爆發：錯過等一年
今（8）日是二十四節氣「立冬」，象徵冬季展開，俗話說立冬補冬，民間都會在今天進補，而節氣由秋轉冬，在命理學上也是「轉運」的絕佳時機。命理專家柯柏成指出，立冬擺放鹽燈的增運效果最佳，根據不同的擺放位置，還能提升財運、健康運及事業運。
記者黃韻文／綜合報導
立冬補冬吃什麼，像是薑母鴨、羊肉爐、香菇雞湯、藥燉排骨等，在台灣都是民眾補身的熱門選項。至於為何有「立冬吃餃子」的習俗，一說是水餃形似耳朵，古代人認為吃水餃可避免耳朵凍傷；另一說則是立冬代表季節交替，故吃餃子象徵「餃替」。不過這傳統在台灣已逐漸消失，反倒是麻油雞店一到立冬就大排長龍，尤其晚餐時段，一路從巷口排到巷尾。
進入冬季的第一個節氣「立冬」，若是想擺開運物品增加運勢，命理專家柯柏成表示，鹽燈可說是最佳選擇，增加溫暖的元素別讓運勢凍住。柯柏成指出，鹽燈會因表面潮解析出而有微量的損耗，當鹽燈表面潮解時，只要點亮一陣子，很快就會乾燥，在冬季寒冷多雨潮濕的狀況下，放一盞在室內，有助於轉換心情及提升運勢。
而鹽燈該放在家裡及辦公室哪個位置，若是想要提升財運，可以放在客廳角落；要增加貴人運則放置在玄關處；加強健康運就放在臥室當夜燈。以辦公室來說，配合自己的位置大小，擺放在桌子左前方即可，如果自己有獨立辦公室，則可放在進門對角處來增加事業運。