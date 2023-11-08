蕾菈道歉被噓爆、Joeman反獲讚翻！律師揭她4敗筆：效果天差地別

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這兩支道歉影片卻引發網友反應兩極，法律粉專「瑞克說法」分析，蕾菈、湯宇夫妻跟Joeman同時被抓，但Joeman昨下午先拍片道歉，迴響也不錯，蕾菈、湯宇壓力瞬間爆表。終於昨晚不得不低頭也拍片道歉，但作為對照組，顯然大家是失望的多。
Joeman道歉獲6萬人按讚，蕾菈夫妻道歉大家卻不領情，到底問題在哪？「瑞克說法」列出4點觀察：
1. 影片太長啦！8分鐘，讓人不耐，尤其內容很多重複，挑戰觀眾的耐心。可能是沒寫稿？也不太有條理。想表達的內容其實2分鐘就可以說完了。
2. 一再搬孩子出來，比例過多，反而讓人心生懷疑，這是否是試圖轉移焦點。相較於九妹點到為止的提到媽媽，一樣是藉由親情來情勒觀眾，效果卻天差地別。
3.一再強調願意接受司法、接受輿論，這些其實由不得你，你只能接受。
4.其實跟九妹的道歉有個一樣的問題，就是僅止於認錯、道歉，但沒有提到具體的彌補/行動措施(說要好好陪伴小孩那段不算數，因為本來就該做到)， 讓大眾知道日後你會試著成為更好的人。不過大部分吃瓜群眾不會在乎到這層面就是了。
不過，Joeman跟蕾菈還是開了YouTube的抖內功能，這一點倒是有志一同。
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