Joeman持毒人設翻車！內行人見「聲明稿1行」懂了：只是他不想說

蕾菈道歉被噓爆、Joeman反獲讚翻！律師揭她4敗筆：效果天差地別

▲蕾菈（左）與老公湯宇（右）8分鐘道歉影片被噓爆，律師揭4大敗筆，但蕾菈和Joeman都開了YouTube的抖內功能，這1點倒是有志一同。（圖／蕾菈YouTube）
▲蕾菈（左）與老公湯宇（右）8分鐘道歉影片被噓爆，律師揭4大敗筆，但蕾菈和Joeman都開了YouTube的抖內功能，這1點倒是有志一同。（圖／蕾菈YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

「九妹」Joeman（本名翁雋明）、蕾菈（本名何蕾伊菈）與老公湯宇等人因涉持有二級毒品大麻，6日遭警方逮捕，複訊後無保請回。Joeman昨（7）先上傳3分多鐘道歉影片，瞬間擄獲破萬個讚，對比蕾菈夫妻之後上傳的8分鐘道歉影片卻被噓爆。擅長法律與公關危機處理的法律粉專分析蕾菈道歉4大敗筆，直言效果真是天差地別，但蕾菈和Joeman都開了YouTube的抖內功能，這1點倒是有志一同。

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不同Joeman道歉影片開頭就認錯，蕾菈的道歉影片開頭是先道歉，同樣承認在台灣、泰國「我確實有吸食大麻」。蕾菈也坦承確實說了謊，並和Joeman一樣，「會繼續拍影片，因為我真的覺得這個工作對我來說很快樂」，還落淚求網友不要攻擊她的孩子。

▲Joeman強忍情緒對媽媽道歉。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman強忍情緒對媽媽道歉。（圖／Joeman YouTube）
▲蕾菈解釋說謊是不想讓小孩因此受傷害。（圖／蕾菈YouTube）
▲蕾菈解釋說謊是不想讓小孩因此受傷害。（圖／蕾菈YouTube）
這兩支道歉影片卻引發網友反應兩極，法律粉專「瑞克說法」分析，蕾菈、湯宇夫妻跟Joeman同時被抓，但Joeman昨下午先拍片道歉，迴響也不錯，蕾菈、湯宇壓力瞬間爆表。終於昨晚不得不低頭也拍片道歉，但作為對照組，顯然大家是失望的多。

Joeman道歉獲6萬人按讚，蕾菈夫妻道歉大家卻不領情，到底問題在哪？「瑞克說法」列出4點觀察：

1. 影片太長啦！8分鐘，讓人不耐，尤其內容很多重複，挑戰觀眾的耐心。可能是沒寫稿？也不太有條理。想表達的內容其實2分鐘就可以說完了。

2. 一再搬孩子出來，比例過多，反而讓人心生懷疑，這是否是試圖轉移焦點。相較於九妹點到為止的提到媽媽，一樣是藉由親情來情勒觀眾，效果卻天差地別。

3.一再強調願意接受司法、接受輿論，這些其實由不得你，你只能接受。

4.其實跟九妹的道歉有個一樣的問題，就是僅止於認錯、道歉，但沒有提到具體的彌補/行動措施(說要好好陪伴小孩那段不算數，因為本來就該做到)， 讓大眾知道日後你會試著成為更好的人。不過大部分吃瓜群眾不會在乎到這層面就是了。

不過，Joeman跟蕾菈還是開了YouTube的抖內功能，這一點倒是有志一同。

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