Joeman持毒人設翻車！內行人見「聲明稿1行」懂了：只是他不想說

立冬進補「人氣羊肉爐」新排行！想吃「羴大王吃到飽」搞懂怎麼念

▲立冬進補必吃人氣羊肉爐排行榜！台中長疆炭燒羊肉爐大里店、呂記正宗岡山羊肉爐很熱門，台北下港吔、莫宰羊最有搜尋度；想吃新店羴大王吃到飽羊肉爐先搞懂怎麼念。（圖／記者蕭涵云攝）
▲立冬進補必吃人氣羊肉爐排行榜！台中長疆炭燒羊肉爐大里店、呂記正宗岡山羊肉爐很熱門，台北下港吔、莫宰羊最有搜尋度；想吃新店羴大王吃到飽羊肉爐先搞懂怎麼念。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

立冬進補必吃羊肉爐！幫大家整理今年天氣變冷後，默默衝上搜尋新排行榜的「好吃羊肉爐」！台中「長疆炭燒羊肉爐大里店」、「呂記正宗岡山羊肉爐」兩家熱度高，台北則以「下港吔羊肉專賣店」、「莫宰羊精緻羊肉料理」最有人氣；想吃新店「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」必先搞懂怎麼念。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌呂記正宗岡山羊肉爐
位於台中的「呂記正宗岡山羊肉爐」，可是Google評論破3700則獲4.5顆星的名店。補冬首選濃郁當歸羊肉爐，使用純山羊肉加入數十種珍貴藥材及羊大骨一起熬煮，在燉煮過程中充分釋放當歸的滋補精髓，是不燥不烈、不腥不羶又不膩的滋味。粉絲最愛Q嫩的羊肉皮，還稱讚連羊肉快炒都好吃。

▲呂記正宗岡山羊肉爐煮出濃郁當歸精髓。（圖／翻攝自呂記正宗岡山羊肉爐店官網）
▲呂記正宗岡山羊肉爐煮出濃郁當歸精髓。（圖／翻攝自呂記正宗岡山羊肉爐店官網）
📌長疆炭燒羊肉爐大里店
同樣位在台中的「長疆炭燒羊肉爐大里店」屬溫潤食補，熱烈炭火燒香的古法藥膳湯頭，搭配帶骨無羶羊肉軟嫩又入味，推薦饕客嘗試羊大骨、羊腳筋、羊肉丸，羊油拌麵線也是每去必吃；最受民眾讚賞「中藥味不重，也沒有羊羶味。尤其加米酒更讚！」

▲「長疆炭燒羊肉爐大里店」以炭燒甕窯的古法羊肉爐溫補。（圖／翻攝自長疆炭燒羊肉爐大里店FB）
▲「長疆炭燒羊肉爐大里店」以炭燒甕窯的古法羊肉爐溫補。（圖／翻攝自長疆炭燒羊肉爐大里店FB）
📌下港吔羊肉專賣店
源自高雄在地知名「倆伯羊肉」北上的「下港吔羊肉專賣店」，在台北傳承第三代，是Google評論破4500則獲4.3顆星的名店。每到用餐時間就大排長龍。有外婆祖傳的當歸湯頭、燙炸燉炒滷多道工序的紅燒口味，嚴選紐澳小羔羊全程凍切，帶皮三層肉、燉肉、羊肋排及燴飯、炒麵等熱炒類都是老饕必點；還開發宅配冷凍包方便嘴饞的中南部客人回味懷念。

▲每每造訪「下港吔羊肉專賣店」總是人聲鼎沸，必吃菜色多，要呼朋引伴才能點滿一桌滿足口腹之慾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每每造訪「下港吔羊肉專賣店」總是人聲鼎沸，必吃菜色多，要呼朋引伴才能點滿一桌滿足口腹之欲。（圖／記者蕭涵云攝）
📌莫宰羊精緻羊肉料理
在台北分店眾多的「莫宰羊精緻羊肉料理」，每間都有4顆星好評。店名承自啟蒙師父林煜坤贈送的招牌，「您來了就宰羊！嘸來還是莫宰羊！」趣味雙關朗朗上口也飄香至今。自有一套「涮羊肉」、「吸羊骨髓」的美味三步驟，涼拌羊肚、孜然羊肉串、羊肉炒麵都很受歡迎，每日限量的「羊貴妃」，取自羊腹最肥韌肉塊，蘸上蒜蓉醬油、配點薑絲最對味。

▲「莫宰羊精緻羊肉料理」點上一鍋羊肉爐搭配涼拌羊肚等熱炒，爽快開動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「莫宰羊精緻羊肉料理」點上一鍋羊肉爐搭配涼拌羊肚等熱炒，爽快開動。（圖／記者蕭涵云攝）
📌羴大王養生自助吃到飽羊肉爐
新店碧潭風景區附近「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」，讓人想吃又唸不出口，「羴」字讀音ㄕㄢ，為「羶」之異體字。爽吃全羊大餐還有美美風景可以欣賞，羊肉爐只要550元就能享受羊肉片、帶骨羊肉、羊膝、麵食、青菜等自助無限吃到飽；不少饕客異口同聲推薦「麻辣羊肉」。有趣的是，夏天6～8月賣黑糖剉冰，羊肉爐可是冬天9～5月才吃得到喔

▲「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」雖因原物料上漲而變貴些，但仍屬會想回頭再吃的好店。（圖／翻攝自羴大王養生自助吃到飽羊肉爐 FB）
▲「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」雖因原物料上漲而變貴些，但仍屬會想回頭再吃的好店。（圖／翻攝自羴大王養生自助吃到飽羊肉爐 FB）

快趁立冬補財運！吃麻油雞、羊肉爐轉運　「4生肖」今起15天小心

立冬進補吃薑母鴨、羊肉爐！醫揭「地雷食材」：補過頭恐心肌梗塞

立冬CoCo燕麥奶茶「第二杯0元」！星巴克「買一送一」今起喝21天

立冬補冬！全台「4大薑母鴨」推薦　品嘗分步驟、加料栗子老油條

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞