立冬進補「人氣羊肉爐」新排行！想吃「羴大王吃到飽」搞懂怎麼念

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位於台中的「呂記正宗岡山羊肉爐」，可是Google評論破3700則獲4.5顆星的名店。補冬首選濃郁當歸羊肉爐，使用純山羊肉加入數十種珍貴藥材及羊大骨一起熬煮，在燉煮過程中充分釋放當歸的滋補精髓，是不燥不烈、不腥不羶又不膩的滋味。粉絲最愛Q嫩的羊肉皮，還稱讚連羊肉快炒都好吃。
📌長疆炭燒羊肉爐大里店
同樣位在台中的「長疆炭燒羊肉爐大里店」屬溫潤食補，熱烈炭火燒香的古法藥膳湯頭，搭配帶骨無羶羊肉軟嫩又入味，推薦饕客嘗試羊大骨、羊腳筋、羊肉丸，羊油拌麵線也是每去必吃；最受民眾讚賞「中藥味不重，也沒有羊羶味。尤其加米酒更讚！」
📌下港吔羊肉專賣店
源自高雄在地知名「倆伯羊肉」北上的「下港吔羊肉專賣店」，在台北傳承第三代，是Google評論破4500則獲4.3顆星的名店。每到用餐時間就大排長龍。有外婆祖傳的當歸湯頭、燙炸燉炒滷多道工序的紅燒口味，嚴選紐澳小羔羊全程凍切，帶皮三層肉、燉肉、羊肋排及燴飯、炒麵等熱炒類都是老饕必點；還開發宅配冷凍包方便嘴饞的中南部客人回味懷念。
📌莫宰羊精緻羊肉料理
在台北分店眾多的「莫宰羊精緻羊肉料理」，每間都有4顆星好評。店名承自啟蒙師父林煜坤贈送的招牌，「您來了就宰羊！嘸來還是莫宰羊！」趣味雙關朗朗上口也飄香至今。自有一套「涮羊肉」、「吸羊骨髓」的美味三步驟，涼拌羊肚、孜然羊肉串、羊肉炒麵都很受歡迎，每日限量的「羊貴妃」，取自羊腹最肥韌肉塊，蘸上蒜蓉醬油、配點薑絲最對味。
📌羴大王養生自助吃到飽羊肉爐
新店碧潭風景區附近「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」，讓人想吃又唸不出口，「羴」字讀音ㄕㄢ，為「羶」之異體字。爽吃全羊大餐還有美美風景可以欣賞，羊肉爐只要550元就能享受羊肉片、帶骨羊肉、羊膝、麵食、青菜等自助無限吃到飽；不少饕客異口同聲推薦「麻辣羊肉」。有趣的是，夏天6～8月賣黑糖剉冰，羊肉爐可是冬天9～5月才吃得到喔