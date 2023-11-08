快趁立冬補財運！吃麻油雞、羊肉爐轉運　「4生肖」今起15天小心

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冬季進行食補，是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣，在冬季應少吃生冷食物，也不宜過量進補。一般人可以適當食用一些熱量較高的食品，例如吃些牛、羊肉，但同時也要多吃新鮮蔬菜，攝取富含維生素和易於消化的食物。
立冬這一天有所謂的「補冬」，古人認為冬季天氣寒冷，需要補充營養，所以羊肉爐、薑母鴨餐廳開始高朋滿座，有些家庭還會燉麻油雞、四物雞來補充能量。諺語「立冬補冬，補嘴空」就是最好的比喻，養精蓄銳、補充元氣，元氣足、神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。
◼二、衣的開運大法：
1、天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，開心起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。
2、冬天要多注意防寒保暖，關心自己和家人的身體健康，特別是老人、孩子以及身體抵抗力較差的朋友。
◼三、住的開運大法：
1、燈光開運：家裡燈光要暖色系，要太陽光色調，可提升宅運。
2、家飾開運：將家中黑色、深藍色、灰黑色等冷色系的窗簾、門簾、枕頭、棉被等，更換成紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系。沙發或椅子可以加上暖色調的坐墊及背墊，家裡氣場馬上提升，運勢就跟著好。
3、擺飾開運：樹木本來是在戶外生長的，若是用盆栽，移到室內栽種，樹木會變成屬陰，須將其「轉陽」，便是在樹上綁一些紅色、金色的彩帶或小飾品。器具損壞，不堪使用，應丟棄而不是堆積在家裡，造成老舊雜亂。
◼四、行的開運大法：
應早睡晚起，日出而作，保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積，神清氣爽，好運自然來。
◼五、育的開運大法：
適當的戶外活動，曬曬太陽，吸收太陽的陽氣，對身體健康、運氣都有幫助。
◼六、樂的開運大法：
不要自我封閉，總是把自己一人關在家裡，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，心裡充滿溫暖，有利提升運氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。