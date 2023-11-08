蕾菈淚認吸大麻！謝和弦安慰沒那麼嚴重 呼籲「尊重國家法律」
網紅蕾菈近日被爆出染毒，昨（7）日她拍影片承認，自己確實有吸食過大麻，但絕對沒有從泰國攜帶任何毒品入境或走私，並向社會大眾道歉。支持大麻合法化的藝人謝和弦留言力挺蕾菈，「沒事啦我們只是生錯國家！」他也呼籲大家要尊重國家法律，大麻在台灣就是不合法。
記者薛羽彤／綜合報導
蕾菈昨深夜發出道歉影片，承認自己的錯誤，並強調從未在懷孕期間，以及孩子面前吸過大麻，「所以孩子是完全不會也不可能，有吸食到二手的問題。」謝和弦也現身留言區力挺蕾菈，「沒事啦我們只是生錯國家！大麻真的沒那麼嚴重，在合法的國家不是毒。」反骨男孩的成員孫生及酷炫也安慰蕾菈，「沒事的，我們都在！我很討厭大麻但我不討厭妳」、「加油，我們都在。」
蕾菈和Joeman日前被警方抓到持有毒品，第一時間謝和弦立刻發文「挺Joeman跟蕾菈，以後都是我的自己人」，昨日他再度發文表示，大麻在合法的國家不是毒，在醫療用途上是解藥，最後他也強調大麻在台灣就是不合法，「在非法的國家我們就尊重它的律法」，奉勸大家真的要吸食就到合法的國家。
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