蕾菈認染毒！從未在家中吸食 強調「不可能有吸到二手的問題」
網紅蕾菈、湯宇夫妻倆6日被警方在家中搜出大麻，昨（7）日深夜蕾菈拍影片坦承，在國外和台灣都有吸食大麻，並對孩子道歉，深怕孩子受到言論傷害。今日凌晨，蕾菈再度澄清在懷孕期間完全沒有吸食大麻，小孩在身邊也從未有過，「所以孩子是完全不會也不可能有吸食到二手的問題，謝謝大家的關心。」
記者薛羽彤／綜合報導
蕾菈昨日晚間發出道歉影片，坦承自己確實有吸食大麻，第一時間卻說謊，感到很抱歉，影片中也不斷向孩子道歉，「媽媽做錯事了」，請求網友不要攻擊孩子，所有言論針對她就好。許多網友看完影片後砲轟蕾菈，「不想小孩受到傷害、明知道這個是有害的為什麼還要去碰？」認為她做這些事之前，根本沒為孩子著想。
蕾菈今日凌晨在臉書上再度澄清，「有吸食大麻，但懷孕期間是完全沒有的，小孩在身邊的時候也沒有，也並沒有在家中吸食過，所以孩子是完全不會也不可能有吸食到二手的問題」，強調絕對沒在孩子身邊吸過毒，排解大家的疑慮，蕾菈再度為自己的行為向大眾道歉，她也藉此教育孩子，「不管你做錯了什麼事情，誠實才是最重要的。」
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