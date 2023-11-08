《進擊的巨人》艾連結局「10年前第1集」就公開了！作者套路太強

蕾菈認染毒！從未在家中吸食　強調「不可能有吸到二手的問題」

▲蕾菈（左）再次澄清自己從未在家中吸毒，她認為，孩子完全不會有吸到二手的問題。（圖／蕾菈YouTube）
▲蕾菈（左）再次澄清自己從未在家中吸毒，她認為，孩子完全不會有吸到二手的問題。（圖／蕾菈YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅蕾菈、湯宇夫妻倆6日被警方在家中搜出大麻，昨（7）日深夜蕾菈拍影片坦承，在國外和台灣都有吸食大麻，並對孩子道歉，深怕孩子受到言論傷害。今日凌晨，蕾菈再度澄清在懷孕期間完全沒有吸食大麻，小孩在身邊也從未有過，「所以孩子是完全不會也不可能有吸食到二手的問題，謝謝大家的關心。」

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▲蕾菈（左）拍影片哽咽道歉，認了自己確實有吸大麻。（圖／蕾菈YouTube）
▲蕾菈（左）拍影片哽咽道歉，認了自己確實有吸大麻。（圖／蕾菈YouTube）
蕾菈昨日晚間發出道歉影片，坦承自己確實有吸食大麻，第一時間卻說謊，感到很抱歉，影片中也不斷向孩子道歉，「媽媽做錯事了」，請求網友不要攻擊孩子，所有言論針對她就好。許多網友看完影片後砲轟蕾菈，「不想小孩受到傷害、明知道這個是有害的為什麼還要去碰？」認為她做這些事之前，根本沒為孩子著想。

▲蕾菈強調懷孕期間沒有吸大麻。（圖／蕾菈臉書）
▲蕾菈強調懷孕期間沒有吸大麻。（圖／蕾菈臉書）
蕾菈今日凌晨在臉書上再度澄清，「有吸食大麻，但懷孕期間是完全沒有的，小孩在身邊的時候也沒有，也並沒有在家中吸食過，所以孩子是完全不會也不可能有吸食到二手的問題」，強調絕對沒在孩子身邊吸過毒，排解大家的疑慮，蕾菈再度為自己的行為向大眾道歉，她也藉此教育孩子，「不管你做錯了什麼事情，誠實才是最重要的。」

▲蕾菈強調懷孕期間、小孩在身邊都沒有吸大麻。（圖／蕾菈臉書）
▲蕾菈強調懷孕期間、小孩在身邊都沒有吸大麻。（圖／蕾菈臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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※ 生命線專線：1995
 

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