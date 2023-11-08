孫生撇清吸毒：我厭惡那些東西！否認切割蕾菈「最挺自己人」
知名網紅「反骨」團體成員蕾菈6日涉嫌吸食大麻被逮，引發網紅圈大震撼，她與老公湯宇昨（7）日發布影片向外界道歉，同為反骨成員的孫生，對於好友出事發文嘲諷「這一場麻拉松還會抓到多少的麻尾，真的是路遙知麻力」，讓網友質疑是落井下石，也懷疑他可能也有類似行為，孫生特意回覆網友「我很討厭這些東西」撇清吸毒，但表明還是會挺自己人。
記者江芷稜／綜合報導
蕾菈、湯宇夫妻與Joeman出事被逮當晚，孫生在IG曬出打電動的影片，還貼出影片怒吼出Joeman的招牌名言「就是要對決」，把「要」改成「藥」，諷刺意味十足，被反骨團長酷炫臭罵「你還有心情打電動」！由於孫生母親因偷竊入獄，有網友刻意嘲諷他「一麻歸一麻，他們呼麻，你麻麻偷東西」，不過他不以為意，反問「還有新的嗎？還有Freestyle嗎？」
他在IG貼文回覆網友留言，撇清吸毒嫌疑，「我很討厭那些東西，甚至是厭惡，那些有的沒的害死我以前好多哥兒們」，坦言因朋友亂碰毒品，結果人生變了調，自己不會吸毒，網友稱讚他很乖，「孫總唯一清流」、「我最喜歡孫生這點，搞怪但是該有的底線還是要有」。
有人質疑他落井下石，孫生強調用多個麻字發文純粹是搞笑，「我在腦力激盪而已，我肯定最挺自己人了」，否認會切割蕾菈夫婦，也有網友力挺孫生，指蕾菈吸毒就是犯錯了，身為好哥兒們也不能罔顧法律，選擇站在錯的一方。
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