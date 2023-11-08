NBA／LeBron James輸球怒了！比賽勝負不是由最後兩分鐘決定的
洛杉磯湖人隊日前在出戰邁阿密熱火隊比賽中，以107：108落敗，導致「詹皇」LeBron James對裁判吹判的尺度提出問題，他認為有很多次他被犯規都沒吹，並且裁判也在其他時間，吹判一些技術犯規，這讓他不能接受，雖然有美國媒體指出「最後2分鐘報告」中，都是正確判決，但並沒有任何一方得分，因此，LeBron James表示：「比賽勝負不是由最後兩分鐘決定的！如果你了解比賽，你就知道在第一節、第二節、第三節和第四節前10分鐘內所發生的事情對最終賽果有重大的影響。」
記者吳政紘/綜合報導
洛杉磯湖人今天主動與聯盟辦公室聯繫，由於LeBron James雖然攻下全場最高30分，但湖人統計他只有4次罰球的機會，這是他本季第3次單場罰球機會不到5次，近5個球季他平均每場有5.8次罰球機會。
這場比賽也有弦外之音，湖人總教練Darvin Ham被問到D’Angelo Russell被驅逐出場的問題時，批評裁判吹判標準不一，問裁判也得不到解釋，因此選擇申訴。
LeBron James今年滿38歲，但他持續是NBA賽場上最有攻擊力的球員之一，但因為最後湖人落敗，他無法接受裁判改變了比賽，因此做出質疑。