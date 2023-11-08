2023流感疫苗開打！1表看7廠牌、公費與自費差異　1鍵查哪裡能打

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1、滿6個月以上至國小入學前幼兒
2、國小至高中（職）、五專一至三年級學生
3、65歲以上長者
4、具有潛在疾病之高風險慢性病人
5、孕婦
6、六個月內嬰兒之父母
7、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）
8、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員
9、醫事及衛生防疫相關人員
10、禽畜業及動物防疫相關人員
11、具有潛在疾病，包含高風險慢性病人、BMI≧30 者、罕見疾病患者、重大傷病患者
12、50至64歲無高風險慢性病成人
📌公費／自費流感疫苗廠牌差異
2023年公費與自費流感疫苗都是四價疫苗，內含 2A、2B 共4種病毒株。公費疫苗廠牌與去年相比，新增「高端」，有賽諾菲、國光、東洋、高端等4個廠牌，當中只有東洋代理進口的「輔流威適」是細胞培養疫苗，其餘皆為雞蛋胚胎培養疫苗。不過，公費接種不能選擇疫苗廠牌。
若是施打自費流感疫苗，今年則有5個廠牌可供選擇，分別為賽諾菲、國光、東洋、高端、葛蘭素。今年自費流感疫苗新增東洋進口的「輔流安」，額外添加了「佐劑」，能夠協助免疫系統老化的長輩，在施打疫苗後產生足夠抗體、延長疫苗產生的免疫效果。
📌流感疫苗自費與公費差異
1、 自費可選疫苗廠牌，公費不能選
4公費流感疫苗中，只有東洋代理進口的「輔流威適」是細胞培養疫苗，其餘皆為雞蛋胚胎培養疫苗，但公費無法選擇疫苗廠牌。
而兩種培養方式差異在於，雞蛋胚胎培養是較為傳統的方式，是把病毒株植入雞蛋胚胎中成熟後再取出製成疫苗；而細胞培養則是取哺乳類動物的細胞來培養，哺乳類細胞比較接近人類，疫苗抗原反應會比較穩定，對雞蛋嚴重過敏者也可以打，此技術和設備費用較高昂。
2、自費容易預約，公費憑運氣
公費接種流感疫苗較能依個人時間需求安排，預約上也較容易。疾管署建議民眾可提前預約公費流感疫苗，不過公費疫苗提供的日程變數大，預約上難度略高。
📌4管道查詢公費流感疫苗接種診所
國小至高中生及特定對象多統一安排在學校等指定地點接種，其他公費施打對象則可至各地衛生所及合約院所施打。疾管署建議，以下4種方法查詢公費流感疫苗接種診所：
1、「流感防治一網通」，可依據自己的所在位置，查詢附近醫療院所的流感疫苗與藥劑資訊
2、各地方衛生局網頁查詢
3、加入「疾管家」LINE群組
4、撥打免付費防疫專線「1922」詢問
最後疾管署也建議，民眾在接種前可以先打電話向診所確認是否有疫苗可以施打，以免久候或白跑一趟。