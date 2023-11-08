吳俊宏砸300萬開小吃店！天天半夜回家 連續4個月只能睡地板
「台語歌壇小王子」吳俊宏斜槓台南小吃店主廚，歡慶開幕週年，吳俊宏開心分享當初小吃店投下300萬，被大家不看好，而今已回本八成資金，預計明年再開高雄分店，回想當初拜師廚藝，整整4個月睡地板，領悟酸甜苦辣，獻出成績讓過世剛滿百日的父親不失望。
記者吳雨婕／綜合報導
吳俊宏去年砸重金在台南開設小吃店，歷經一年辛苦經營，迎來周年慶，吳俊宏表示當初投下300萬元資金開設小吃店，讓親朋好友非常擔心，「一般小吃店只需100多萬資金，但我很龜毛，要求完美因而投入300萬元，多出別的小吃店一倍資金，但努力付出是值得的，一年來資金已收回八成，讓我對餐飲事業更有信心。」吳俊宏還透露，原本以為新店可能撐不過一年，後來又再給自己放寬為花2年時間回本，怎料短短一年的時間，成績大超前，「以我一個新手，感到非常開心，至今我仍常自問『哪來的福報』，真的很滿足了！」
吳俊宏提到，回想剛開始為了開店學藝，向知名廚師好友請益，好友則以虎師的嚴格要求每教授一道菜，只能有一次看菜與試煮的機會，絕不會做第二次的示範，讓他戰戰競競的，每天早上8點進廚房道收工回家已半夜12點，每天累到沒力氣洗澡，滿身油煙味怕影響老婆與小孩，只能睡地板，隔日清晨梳洗再出門工作，歷經4個月的廚師磨練期，咬緊牙硬撐過來，「感謝好友的嚴厲壓縮教導，迫使我快速成長，完成不可能的任務！」
被問到新計畫，吳俊宏開心分享首間店在老婆故鄉台南開出好成績，計畫明年在自己的故鄉高雄開設分店，目前正在尋找店面，「要求完美的我目前正努力尋找好地點，而斜槓餐飲成績亮麗，演藝事業更開紅盤，演唱活動邀約到明年春節。」有子萬事足的吳俊宏笑說，寶貝兒子是他的財神爺，「他的誕生讓我的人生都動了起來！」