《驚奇隊長2》終極預告！緬懷鋼鐵人、美國隊長 鐵粉一看秒落淚
漫威電影《驚奇隊長2》今（8）日搶先全美全台上映，最強超級英雄驚奇隊長全新升級回歸，首支女力天團華麗出擊，展現前所未見全新戰鬥模式，更高、更遠、更快！最新終極版預告同步上線，主打復仇者聯盟傳承精神，更內含緬懷鋼鐵人和美國隊長的洋蔥，令忠實鐵粉一看秒落淚！
記者黃雅琪／綜合報導
隨著《驚奇隊長2》隆重上映，最新終極版預告也於今日公開，一開場就先回顧復仇者聯盟對抗薩諾斯時的感人片段，尼克福瑞首先直說英雄是個過時的觀念，但世界仍需要他們，鋼鐵人東尼史塔克、美國隊長史蒂夫則接連說出：「不計代價」，充滿緬懷的深情致意，令從最初一路看到現在的漫威鐵粉感動不已。
驚奇隊長卡蘿丹佛斯則接著說，薩諾斯雖已被擊敗，事情卻尚未終結，薩諾斯也曾說他的任務還有接班人會完成，本集大反派達本便撂下狠話：「這都只是開始罷了！」驚奇天團成員莫妮卡說明，達本在時空中扯開一個洞，讓平行時空的不同現實灌注到我們的世界。面對尼克福瑞的質問，驚奇隊長自信滿滿地說：「我所向無敵！」但達本卻說驚奇隊長的力量只會讓她更強大，福瑞也警告驚奇隊長：「她才無人能敵，也毫不受控！」
成為克里人領袖的達本，從科學家戰士變成擔起拯救克里人家園星球重責大任的政治家，因而掀起腥風血雨，也要向克里人的頭號公敵驚奇隊長展開報復。飾演達本的札薇艾希頓來自英國，外公是前烏干達總理保羅穆萬加、丈夫則是「洛基」湯姆希德斯頓，兩人因合演舞台劇結識，不僅夫唱婦隨地從劇場轉戰影壇，在演出《夜行動物》和《侵密室友》等知名電影後，更加入漫威電影宇宙一展扎實演技，也像丈夫盡情使壞過足戲癮！