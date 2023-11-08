「巴沙魚泡藥水」吃多洗腎引戰！醫揭磷酸鹽對人影響：不需要恐慌

我是廣告 請繼續往下閱讀
老闆還透露，5年前曾詢問有無廠商販售沒泡藥的巴沙魚，結果有一間主動聯繫，也真的不錯，只是「因為沒有泡藥沒有包冰，所以價格比有泡藥的貴了2.5倍，幾乎沒人要買」。
對此觀點，「沙羅叔叔」批評，巴沙魚的軟爛是原本應有的口感，泡過磷酸鹽之後應該變脆，膨脹兩倍的說法與現實不符。且所有的肉類都含有磷酸鹽，連人體裡面都有，問題一直都在於劑量，若不控制劑量，「你就算喝水都會出事」。「如果覺得哪個魚販賣的巴沙磷酸鹽超標，拜託撥打『1919』全國食品安全專線或各地方『1999』檢舉專線，沒超標就別造謠。」
沙羅叔叔進一步提及，台灣人洗腎的真正原因主要是老年人口、肥胖、糖尿病、高血壓等造成的慢性腎病變，其次是國人不當用藥習慣，跟飲食無主要相關性，市面上巴沙魚退冰後去煎，會發現煎出來大量白色水，魚也縮小兩倍，主因是巴沙魚肉本身含水量高，魚肉細胞在結冰、解凍過程當中被冰晶戳破，解凍後細胞裡面的細胞內液（intracellular fluid ，ICF）流出來，「並不是什麼狗屁藥水。」
台灣事實查核中心曾詢問國立海洋大學水食品科學系名譽教授蕭泉源，他表示巴沙魚經處理加工成魚片、魚排再冷凍貯藏，這類產品屬加工產品，依規定可使用磷酸鹽類，只要依規範限量使用，即無食安問題。林口長庚營養治療科營養師吳益銘則強調，健康民眾正常飲食，不需要擔心磷酸鹽過量問題，但若三餐都吃加工品確實要注意。建議民眾仍要以天然食材為飲食主要來源，盡量減少攝取加工食品。
林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海也指出，腎功能正常的患者，可以將多餘的磷離子從身體排出，但腎臟功能不良的族群，導致高血磷症的機率就相當高，建議成年人每日建議攝取量為800克的磷酸鹽。顏宗海表示，若真有業者將巴沙魚浸泡藥水，確實已經觸法且吃多對腎臟功能不良的族群，有相當嚴重的影響，但若是一般適量、天然食材含有的磷酸鹽則不需要過於恐慌。