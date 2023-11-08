Joeman道歉22hr破144萬點閱！被抓「影片有開營利」 風向逆轉了
知名網紅Joeman（本名:翁雋明）持有二級毒品大麻，昨（7）日他發出道歉影片表示：「的確在今年國外跟台灣都吸食過大麻」，同時向觀眾與母親道歉，坦承不諱且態度誠懇，影片也迅速衝上發燒第1，22hr破144萬點閱。沒想到卻有網友抓到Joeman這部道歉影片竟然「有開營利」，讓最新輿論風向再度逆轉。
記者潘毅／綜合報導
昨（7）日有網友在論壇Dcard上提出質疑，因為有安裝瀏覽器插件，可以看出Youtube影片是否有開啟營利，結果他發現，Joeman這部道歉影片竟然顯示「視頻已獲利」，且簡介處還放上自己開設的平台課程、其他影片等。
然而今年也曾翻車的網紅蔡阿嘎和劉芒，安裝插件後去看兩者的道歉影片，則是顯示「視頻未獲利」，如此反差也讓部分失望的粉絲跑到影片下方留言「其他網紅道歉影片開營利的嗎」、「原本覺得很誠懇⋯結果吃廣告」。
而《NOWnews》記者安裝相關插件進行實測，結果發現Joeman的道歉影片在今（8）日下午2點時，已與蔡阿嘎和劉芒的道歉影片同樣顯示「Video is not monetized」(本影片未開啟營利)，截至目前Joeman本人也尚未針對此事回應。
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