外國妹子狂推台灣「1點心」！好吃到停不下　台灣人搖頭：沒聽過

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妹子大讚牛軋餅「內甜外鹹」，吃起來非常對味，且外層搭配青蔥的餅乾不會一咬就碎掉，而是與內餡的麥芽完美搭配，口感軟Q又不黏牙，讓她吃到完全停不下來。她還說，過去不能理解為什麼代購狂推牛軋餅，而且一次就是20到30盒的在買，直到現在親口嘗到了才懂，還問說：「台灣的朋友！你們自己是不是也很愛這個啊？」
貼文引發討論，不少台灣網友逆風留言說「身為台灣人沒吃過也沒聽過…」、「台灣人回答，從沒吃過這家。糖村比較多人買」、「怎麼辦我沒買過」。但也有台灣網友大推牛軋餅，「這個超級好吃！大部分的人還不知道」、「超愛！可以一次嗑光一盒」。
也有外國網友留言表示，「很多人離開台灣都是帶牛軋糖、牛軋餅、鳳梨酥，真的吃夠了，其實很多好吃的東西，都不被外地人知道，希望台灣朋友們多推薦一些好吃的東西吧」、「那天去排隊（買牛軋餅），10個有9個是韓國人，而且他們都是10盒、10盒買的，我和我朋友都很驚訝」。
事實上，原PO在小紅書分享的牛軋餅是位在台北永康街巷弄裡的「甜滿」，雖然在台灣知名度不高，但在韓國旅客中人氣超高，號稱「有預約才買得到」，店家門口一早7點就有韓國客在排隊。YouTuber金針菇曾分享，牛軋餅不黏牙，鹹甜鹹甜超美味，大讚：「韓國人懂買！」
台灣還有哪些牛軋餅推薦？LINE購物曾推薦8款外酥內軟、奶香濃郁的牛軋餅，有一之軒、Bear Queen熊后、牛軋本舖、新東陽、BB2嗶嗶兔、吉室、簡單李夾心餅乾與喜之坊。