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外國妹子狂推台灣「1點心」！好吃到停不下　台灣人搖頭：沒聽過

▲國外網友分享朋友從台灣帶回的「1點心」伴手禮，大讚好吃到停不下來，但卻有台灣網友搖頭說「沒聽過也沒吃過」。（示意圖／機場公司提供）
▲國外網友分享朋友從台灣帶回的「1點心」伴手禮，大讚好吃到停不下來，但卻有台灣網友搖頭說「沒聽過也沒吃過」。（示意圖／機場公司提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣2023年國際旅客人數已在9月突破400萬大關，疫後旅遊市場活絡！日前國外一名網友分享朋友來台旅行帶回的點心伴手禮，「內餡是甜的、外面的餅乾是鹹的，搭配青蔥」，讓她吃一口就停不下來，直呼「很好吃！好吃的不得了！」不過，不少台灣網友看了搖頭，紛紛留言「台灣人表示沒聽過」、「身為台灣人沒吃過也沒聽過」。

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馬來西亞一名女網友日前在小紅書發文，分享朋友結束台灣之旅帶回的1款點心「牛軋餅」當伴手禮，她說自己不太喜歡牛奶的味道，一開始收到還有點怕怕的，但沒想到咬了一口之後就回不去了，牛軋餅的美味程度完全突破她的想像，讓她不禁直呼「我也想要多兩盒」。

▲馬來西亞女網友分享台灣這款「牛軋餅」超好吃。（圖／翻攝小紅書）
▲馬來西亞女網友分享台灣這款「牛軋餅」超好吃。（圖／翻攝小紅書）
妹子大讚牛軋餅「內甜外鹹」，吃起來非常對味，且外層搭配青蔥的餅乾不會一咬就碎掉，而是與內餡的麥芽完美搭配，口感軟Q又不黏牙，讓她吃到完全停不下來。她還說，過去不能理解為什麼代購狂推牛軋餅，而且一次就是20到30盒的在買，直到現在親口嘗到了才懂，還問說：「台灣的朋友！你們自己是不是也很愛這個啊？」

貼文引發討論，不少台灣網友逆風留言說「身為台灣人沒吃過也沒聽過…」、「台灣人回答，從沒吃過這家。糖村比較多人買」、「怎麼辦我沒買過」。但也有台灣網友大推牛軋餅，「這個超級好吃！大部分的人還不知道」、「超愛！可以一次嗑光一盒」。

也有外國網友留言表示，「很多人離開台灣都是帶牛軋糖、牛軋餅、鳳梨酥，真的吃夠了，其實很多好吃的東西，都不被外地人知道，希望台灣朋友們多推薦一些好吃的東西吧」、「那天去排隊（買牛軋餅），10個有9個是韓國人，而且他們都是10盒、10盒買的，我和我朋友都很驚訝」。

事實上，原PO在小紅書分享的牛軋餅是位在台北永康街巷弄裡的「甜滿」，雖然在台灣知名度不高，但在韓國旅客中人氣超高，號稱「有預約才買得到」，店家門口一早7點就有韓國客在排隊。YouTuber金針菇曾分享，牛軋餅不黏牙，鹹甜鹹甜超美味，大讚：「韓國人懂買！」

▲YouTuber金針菇也曾分享推薦同款牛軋餅，大讚：「韓國人懂買！」（圖／金針菇YouTube頻道）
▲YouTuber金針菇也曾分享推薦同款牛軋餅，大讚：「韓國人懂買！」（圖／金針菇YouTube頻道）
台灣還有哪些牛軋餅推薦？LINE購物曾推薦8款外酥內軟、奶香濃郁的牛軋餅，有一之軒、Bear Queen熊后、牛軋本舖、新東陽、BB2嗶嗶兔、吉室、簡單李夾心餅乾與喜之坊。


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