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房市／三鶯線拚2025年完工！信義房屋專家：成三峽房市利多

▲三峽北大特區就以人文環境、舒適街廓等吸引家庭客、退休人士、國外返台定居族群移入。（圖／資料照片）
▲三峽北大特區就以人文環境、舒適街廓等吸引家庭客、退休人士、國外返台定居族群移入。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

捷運三鶯線首輛列車今年中正式對外亮相，全線施工進度也已經超過7成，預計2025年可望完工，通車後，三峽與鶯歌地區往來台北市的通勤時間有望減少20分鐘左右。三峽在地房仲專家觀察，過去三峽北大特區就以人文環境、舒適街廓等吸引家庭客、退休人士、國外返台定居族群移入，但因沒有捷運等軌道運輸系統，往來雙北市區都必須仰賴公車及開車，隨著捷運站體逐漸成型，已感受到看屋族「購屋信心加深」，已成當地房市利多之一。

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捷運三鶯線全長14.29公里，共設置12座站點，起點即是板南線頂埔站，沿路行經土城、三峽、鶯歌區，終點站為鶯桃福德站，並保留可與桃園捷運綠線轉乘的空間，日後將能延伸至桃園市八德區。全線通車後，三峽與鶯歌區通勤台北市的時間約可減少20分鐘，對於土城、三峽、鶯歌地區都市發展，以及觀光遊憩旅次，都可望有顯著帶動。

信義房屋三峽北大店專案經理劉志宇觀察，目前路面上已能見到興建中的捷運三鶯線車站，對於在地居民，或是有意來此購屋的族群而言，都是信心上一大加分，尤其來自雙北市區的客群，對移居三峽接受度明顯更提升。

以三峽北大特區為例，劉志宇進一步說明，因為重劃區舒適的街廓、人文教育氣息濃厚、鄰近的頂埔有許多企業大廠設點，在地購屋族群一向以家庭客、退休人士、國外返台定居者為主；但過去因缺乏軌道建設，若要往來雙北市區，只能仰賴自己開車或是搭公車，雖然若不塞車，時間、距離不算太遠，但「交通」部分終究有可進步的空間，未來捷運通車，可望補足這塊拼圖。

劉志宇也表示，目前北大特區主力產品為屋齡15至18年住宅大樓，成交單價落在40至50萬元，因素地少，預售屋、新成屋供給量不多，少部分成交單價會落在50至60萬之間，中古屋仍是市場主力；若換算成總價帶，1200至2500萬左右的2至4房（含車位），是北大特區購屋族接受度最高的產品。整體而言，今年7、8月受整體景氣及民俗月淡季影響，交易量確有下滑，但9月起有回溫，主要是剛性需求穩定。

為讓民眾更了解三峽房市，信義房屋也以風趣幽默的「街訪」模式，拍攝「信不信由你：新北三峽篇」影片，揭密在地人對三峽的看法、三鶯線對居民的影響。


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