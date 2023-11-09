房市／三鶯線拚2025年完工！信義房屋專家：成三峽房市利多

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信義房屋三峽北大店專案經理劉志宇觀察，目前路面上已能見到興建中的捷運三鶯線車站，對於在地居民，或是有意來此購屋的族群而言，都是信心上一大加分，尤其來自雙北市區的客群，對移居三峽接受度明顯更提升。
以三峽北大特區為例，劉志宇進一步說明，因為重劃區舒適的街廓、人文教育氣息濃厚、鄰近的頂埔有許多企業大廠設點，在地購屋族群一向以家庭客、退休人士、國外返台定居者為主；但過去因缺乏軌道建設，若要往來雙北市區，只能仰賴自己開車或是搭公車，雖然若不塞車，時間、距離不算太遠，但「交通」部分終究有可進步的空間，未來捷運通車，可望補足這塊拼圖。
劉志宇也表示，目前北大特區主力產品為屋齡15至18年住宅大樓，成交單價落在40至50萬元，因素地少，預售屋、新成屋供給量不多，少部分成交單價會落在50至60萬之間，中古屋仍是市場主力；若換算成總價帶，1200至2500萬左右的2至4房（含車位），是北大特區購屋族接受度最高的產品。整體而言，今年7、8月受整體景氣及民俗月淡季影響，交易量確有下滑，但9月起有回溫，主要是剛性需求穩定。
為讓民眾更了解三峽房市，信義房屋也以風趣幽默的「街訪」模式，拍攝「信不信由你：新北三峽篇」影片，揭密在地人對三峽的看法、三鶯線對居民的影響。