日本男校每年辦「選美大賽」！學業成績超強 三連霸女王美照曝光
「這麼可愛肯定是男孩子！」這句超有梗的動漫流行語是真的！日本一所精英男校「筑波大學附屬駒場高中」，自2006年的文化祭起，就固定會舉辦「築駒小姐」（ミス筑駒）選美大賽，而每一年的參賽者美照，總會驚豔日本網路社群。
記者潘毅／綜合報導
「筑波大學附屬駒場高中」是日本唯一的男子完全中學，班級數則是中學9班、高校12班，每班40人。而這所學校學生們的學力也相當驚人，每年東大合格人數都在全日本前幾名，台灣的台中一中還是它們的姊妹校。
但就是這樣一所學霸匯集的男子學校，卻在每年的文化祭中，都會出現好幾位美如天仙的「女孩」爭奪「築駒小姐」的名號！男孩們會精心打扮成女孩模樣，並替自己取上一個女性的化名，在文化祭主舞台上一較高下。
而每年的「築駒小姐」選美照片曝光，總讓無數日本網友的眼球感受震撼，例如2019年曾獲得筑駒小姐桂冠的「持永柚姫」（當時國三），到了2022年再度參賽，此時他已經升上高3，並在該屆賽事再度斬獲第5名佳績。
早期被譽為「築駒女王」的藤山琴颯，他在2012至2014年間斬獲史無前例的三連霸，不過到了2015年時，卻被清水優希菜擊敗，無法延續連霸神話。
而到了2023年，這項「築駒小姐」選美大賽仍持續舉辦中，本屆賽事則是由6名「佳麗」出賽，分別為東山葵、津田文香、木村結菜、宮川詩織、渡邊玲、橘彩葉，快來你最欣賞的是誰吧！