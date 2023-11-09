雙11球鞋優惠！一次整理Nike、adidas殺4折 lululemon瑜珈服5折
雙11運動品牌優惠折扣一次整理給大家！Nike官網無需代碼「下殺4折」，熱門款2000元有找；adidas官網「全館4折」起，滿額贈抱枕、托特包等品牌好禮；加拿大lululemon瑜珈服官網「快閃5折」，經典款下殺千元。
記者蕭涵云/綜合報導
📌Nike：官網無需代碼「下殺4折」 熱門款2000元有找
Nike雙11也在官網推出特惠活動，即日起至11月11日，特惠商品最低4折優惠，無需促銷代碼，消費滿4500元即可享免運。連新品上市的Nike Dunk、Nike Air Force，經典Jordan、Nike Air Max等鞋款都祭出划算價格。
鞋迷們必須鎖定 Nike Dunk 低筒、Nike Air Force 1 Premium、Nike Air Force 1 Sculpt、Nike Waffle Trainer 2等鞋款，竟然都有降至不到2000元的款式可選。
📌adidas：官網「全館4折」起！滿額贈品牌好禮
adidas雙11官網即日起至11月13日，祭出「限定專區精選品項最低4折起」，全館單筆消費任選兩件72折、任選三件65折，消費滿3800元起贈「限量變色杯」，滿6000元贈抱枕、托特包等品牌好禮；單筆消費滿3000元，可參加「天天抽好鞋」活動，幸運兒可任選一款鞋款免費帶走。
這次優惠範圍包括ADIZERO、ULTRABOOST等專業跑鞋，或是SUPERSTAR、STANSMITH等經典鞋款，全都有參與優惠3件65折；現在潮流圈熱夯的T-TOE系列，包含SAMBA及GAZELLE等鞋款也將補貨。
值得關注的還有，明天11月7日將有帽款等「精選配件299元」起、11月10日更有「專業運動鞋款1299元」起可搶購；而平常不容易下折扣的聯名系列，包括IVY PARK、Pharrell Williams、Jeremy Scott、Blondey McCoy等，也有獨家優惠5折起可挖寶。
📌lululemon：官網「快閃5折」！經典款下殺千元
雙11購物節，來自加拿大的頂級瑜珈服品牌lululemon，即日起至11月13日驚喜開放官網快閃5折！不少經典款還直接下殺千元，女生必買好穿有型的運動內衣、針對亞洲身形設計的legging，男生則可鎖定迎接秋冬適穿的戶外防風外套、及日常舒適的褲裝。