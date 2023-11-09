BLACKPINK演唱會她最閃！Rabanne H&M聯名亮片裝開賣 碧昂絲也穿
BLACKPINK魅力無法擋，繼聯名法國設計師品牌Mugler，把BLACKPINK演唱會上穿的性感辣裝帶來台灣後，再度釋出與法國時裝品牌Rabanne的合作，舞台上超閃的浮誇亮片裝，也擄獲Beyoncé碧昂絲愛穿。華麗的派對造型相當適合年末耶誕、跨年時刻，今（9）日於H&M台北微風松高門市和官網線上商店開賣。
記者蕭涵云/綜合報導
H&M攜手法國時裝品牌Rabanne合作，推出全新設計師聯名系列，展現華美復古的派對風格並融合未來主義，更借鑒Rabanne品牌已故創始人Paco Rabanne的未來主義創作理念，結合創新材質與工藝為其注入新意。
該系列可見Rabanne最具標誌性的銀色、金色與紫色金屬亮片，網紗材質及豹紋圖騰等元素，有著流暢修身的派對必備裝束、也有俐落剪裁的簡約運動服。設計上強調簡潔廓形，綴以華麗裝飾細節。
單品亮點包括浪漫萊茵石鑲飾雪紡長裙、豹紋針織洋裝、前衛幾何圖案的提花針織兩件式套裝、刺繡軍服夾克、毛絨大衣等；男裝則有銀色西裝、亮片高領上衣、金屬鍊條網格背心及豹紋印花襯衫，不搶眼不罷休。
崇尚極繁風格配件的Rabanne，這次將標誌性包款以現代風格重新詮釋，新作帶來萊茵石流蘇金屬迷你包到亮片裝飾單肩包，搭配閃耀動人的雙色金屬耳環與飾滿亮片的項鍊及頭飾，金屬領巾、西部風短靴及飾有亮片的泳池拖鞋，既復古又前衛。
關注永續的H&M，同樣落實在這次的Rabanne H&M設計師聯名系列，裝飾萊茵石細節採用了回收PET塑膠瓶製成的再生亮片與再生玻璃重新打造；經典金屬網布則是首次使用再生金屬與傳統金屬混製，且該材質是由H&M與Rabanne耗時數月研發而成。
而UNIQLO則正熱賣最新一季UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列，以英國豐富多樣的傳統文化與復古校園情懷為靈感，再度融合了UNIQLO LifeWear注重細節與實用性的品牌精神，與 JW ANDERSON 總是能跳脫框架的創作巧思，以現代輪廓全新詮釋經典英倫學院風情。
現代短版的保暖「女裝JWA英國傳統牛角釦大衣」、經典英倫時尚的「男裝JWA風衣外套」、以可愛松鼠為主角的「女裝JWA圖紋圓領針織衫」、豐富季節感色調的「男裝JWA法蘭絨格紋長版襯衫」等都是推薦單品。配件尤以動物圖騰的「男裝JWA HEATTECH襪子」、亮眼「女裝JWA條紋披巾」最吸睛。