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YT圈爆染毒！薔薔4年前「反毒大使神片」挖出　網朝聖：早有解答

▲薔薔四年前捲入毒品趴風波，曾拍片澄清自稱是「反毒大使」，如今網紅圈再爆染毒，勸世影片又被翻出。（圖/YT@薔薔）
▲薔薔四年前捲入毒品趴風波，曾拍片澄清自稱是「反毒大使」，如今網紅圈再爆染毒，勸世影片又被翻出。（圖/YT@薔薔）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬YouTuber「Joeman（九妹）」、以及蕾菈、湯宇夫妻日前因持有大麻遭偵辦，事後雙雙拍攝道歉影片坦承吸食大麻，引起外界討論。然而名人涉毒的傳言時有所聞，在2019年，藝人薔薔（林嘉凌）也曾經捲入毒品趴風波，後來經過4次驗尿證明清白，甚至拍片稱自己是「反毒大使」，講出「吸食大麻原則」問題，最近又因網紅圈染毒事件被翻出來朝聖，引起不少人狂讚「薔姐在講就說要聽！」

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在網紅圈染毒事件爆發之後，有不少人翻出薔薔在4年前被指控參加毒品趴的澄清影片，當時候薔薔四度驗尿都呈現陰性，才還她清白，當時候她拍片的時候，身上還背著自製的「反毒大使」背帶，強調自己完全沒有任何毒品前科。

薔薔在影片當中提到「我每次看到人家在台灣吸毒，我都是第一個開車過去阻止的耶！我這個人就是完完全全跟大家講，你們不要在台灣吸毒，我們珍重生命，遠離毒品，大家知道我的為人嘛！我要吸我就到國外去吸！怎麼吸都讓政府抓不到我們，牙癢癢的」。

▲薔薔四年前捲入毒品趴風波，曾拍片澄清自稱是「反毒大使」，表示一直都告訴身邊的人要吸不要在國內吸，因為國內就是不合法。（圖/YT@薔薔）
▲薔薔四年前捲入毒品趴風波，曾拍片澄清自稱是「反毒大使」，表示一直都告訴身邊的人要吸不要在國內吸，因為國內就是不合法。（圖/YT@薔薔）
薔薔也說「我之前就跟你們講過這個方法！為什麼不聽呢？還在那邊自投羅網！我們是不要再犯法的地方做非法的事情，大家都是奉公守法的好公民」提到當初自己被爆在台灣吸毒時，還有網友說「她（指薔薔）沒有在台灣吸毒的話我把頭割下來」，最後薔薔證明清白，也表示「你頭給我割下來，給我當墊腳石我跟你講」。

如今，四年前的影片又再度被翻出，不少網友紛紛朝聖回應「反毒大使在講話都沒在聽啊」、「回來朝聖+1！薔姐在講就說要聽」、「反毒大使2023該重出江湖了，勸勸這些後輩吧，誰比薔薔早出道的」、「秉持原則就是不要在非法地方做犯法的事，反毒大使好啊！」、「反毒大使薔姐該出來宣導了」、「早就解答大麻使用規則的東西，唯一尊敬薔姐」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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