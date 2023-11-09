YT圈爆染毒！薔薔4年前「反毒大使神片」挖出　網朝聖：早有解答

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薔薔在影片當中提到「我每次看到人家在台灣吸毒，我都是第一個開車過去阻止的耶！我這個人就是完完全全跟大家講，你們不要在台灣吸毒，我們珍重生命，遠離毒品，大家知道我的為人嘛！我要吸我就到國外去吸！怎麼吸都讓政府抓不到我們，牙癢癢的」。
薔薔也說「我之前就跟你們講過這個方法！為什麼不聽呢？還在那邊自投羅網！我們是不要再犯法的地方做非法的事情，大家都是奉公守法的好公民」提到當初自己被爆在台灣吸毒時，還有網友說「她（指薔薔）沒有在台灣吸毒的話我把頭割下來」，最後薔薔證明清白，也表示「你頭給我割下來，給我當墊腳石我跟你講」。
如今，四年前的影片又再度被翻出，不少網友紛紛朝聖回應「反毒大使在講話都沒在聽啊」、「回來朝聖+1！薔姐在講就說要聽」、「反毒大使2023該重出江湖了，勸勸這些後輩吧，誰比薔薔早出道的」、「秉持原則就是不要在非法地方做犯法的事，反毒大使好啊！」、「反毒大使薔姐該出來宣導了」、「早就解答大麻使用規則的東西，唯一尊敬薔姐」。
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