Joeman道歉「YT圈好友出聲」！觀眾見1關鍵風向逆轉：實在不合理
百萬網紅Joeman近日捲入吸毒風波，日前他在發出聲明之後，也立刻拍片道歉，直接認錯的誠懇態度獲得廣大好評，大多觀眾也都願意原諒，給予機會繼續支持他。不過，在Joeman發出道歉影片之後，YT圈好友相繼轉發影片出聲鼓勵，卻引起不少觀眾及粉絲不滿，認為「這時候身為公眾人物能替犯法的事情背書嗎？這時候就應該安靜好嗎？」引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「本來一開始消息出來時，雖然有點衝擊，但其實沒什麼特別的感覺，所以直到道歉影片上來之前，都沒有特別看法，直到道歉影片之後，無感的心情逐漸改變，大批的轉發出現許多YT好友的相挺、支持還有撐過去的限時，到底是在支持什麼、挺什麼？大麻合法化的前提在於它現在是非法的，發了道歉影片，就直接變成有肩膀有擔當的人？」
貼文曝光後，不少人相當認同該說法「這些相挺洗白文真的令人作嘔」、「主要是這些網紅的受眾這麼多年輕人，到底為什麼覺得這時候適合出聲力挺啊」、「Joeman轉發別人挺他的限動也是？好像做了啥偉大的事值得到處宣揚一樣，感謝來感謝去，感謝啥啊？」、「情義相挺的剛剛都退訂了，反正也不差我一個」、「看到相挺名單真的傻眼，這波操作實在不合理啊」、「反正退訂有支持的人了，他們都是有聲量的人，在挺犯法的人給誰看真的不知道」。
綜合多數人看法，認為Joeman吸食大麻案件實際上還是「犯法的事」，身為公眾人物不可能不拍片道歉，而這時候同樣在網路擁有聲量的好友們，因為受眾有許多年輕人，不應該發聲力挺給予支持，而是由當事人自己承擔社會輿論即可，加上Joeman又回轉這些轉發的好友限時動態，才會引起觀眾反感。
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