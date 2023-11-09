Gogoro電池她「換到後悔了」！拋錨改搭公車回家　內行揭原因

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「打去客服，教學的排除方法也沒辦法解決，最終還跟我說如果拖車要收$1500，車發不動已經超不爽，聽到要花錢更不爽，搞到最後搭公車回家，還特別請人開車載我去換電池，超沒意義，為什麼總公司不直接通通同一代，或是解決電池問題，一個月月租費收這麼高，但一直頻頻有問題，公司都不處理，要在逼大家換車嗎？」
貼文曝光後，不少Gogoro車主紛紛回應「我看不同代都直接推回去讓他重跳」、「我也是害怕有這個不同代問題，常常換到不同代再推回去重新換」、「天阿！會有這問題嗎？感謝提醒」；不過也有車主表示「我也換過1+2代的，騎乘上是沒有問題，我猜你的直流電力盒要故障了」、「如果常遇到這個問題應該不是電池的問題，我覺得可能是直流電力盒或是上面的墊片老舊照成的，可給原廠技師看看唷！」
而對此問題，Gogoro業者也回應表示「目前尚未確認造成這個狀況的原因，因為所有的電池都是兼容的，會盡快了解消費者遇到的問題，協助回廠完成詳細檢查，並協助處理後續」。
事實上，Gogoro現在分布在四處充電站的電池當中，一共有三代，《NOWnews》也特別整理了三代電池的特色，提供給Gogoro的車主參考，如果害怕遇到跨代電池問題的話，也能在電池跳出後輕鬆辨別唷！
第一代電池：是在2015年Gogoro誕生之後就開始使用，目前市面上還是有流通，不過因為使用較久緣故，電池續航力較差，目前Gogoro已經開始實施汰換這些第一批電池，第一代電池的最大特色就是把手是gogoro印刷體字樣，電池外殼印有「with Panasonic Cells」字樣。
第二代電池：第二代電池是現在市面上最多的電池，一般車主比較常常換到，續航力跟第一代差異並不大，第二代提把是凹刻字體，電池外殼則是新增橡膠邊條。
第三代電池：第三代電池是從2019年開始使用，電池的容量相對一代跟二代有所增加，除了重量明顯增加之外，電池外殼從gogoro改為gogoro network，目前第三代電池還在增加中。