遠東SOGO週年慶台北壓軸登場！LINE FRIENDS來店禮13款一次告訴你
遠東SOGO百貨36週年慶今（9）日壓軸登場！獨家超萌LINE FRIENDS來店禮台北店13款一次告訴你，連續12天百貨8折起、超市9折，滿千送百促刷回饋，SOGO APP會員現拿週年慶限定6500元電子折價券。2023全新限量《迪奧經典美妝精巧禮盒》今同步在台北忠孝SOGO專櫃首賣，蘭蔻LANCOME「NO.1小黑瓶搶購組」限時開搶。
記者蕭涵云/綜合報導
遠東SOGO台北店今登場36週年慶，11月9日至11月20日限時12天，指定業種單筆滿3000元「現折300元」、化妝品滿6000送800元，全台7店週年慶業績目標120億，SOGO董事長黃晴雯有信心相較去年1％以上的成長，日前遠東集團大家長徐旭東現身造勢活動時也表示，「我們不斷創新，各樓層透過全新改裝裝潢，全力衝刺今年的週慶檔期」。
每年最吸睛的獨家超萌來店禮，這次請出LINE FRIENDS熊大、兔兔與熊妹都來助陣，台北店祭出保溫杯、下午茶杯盤組、玻璃壺、摺疊桌、保冷袋、透明直傘、旅行袋、軟珪藻土地墊等13款，攻佔鐵粉的心。
遠東SOGO百貨36週年慶百貨8折起、超市9折，滿千送百促刷回饋，SOGO APP會員現拿週年慶限定6500元電子折價券。首日亮點包括2023全新限量《迪奧經典美妝精巧禮盒》，今天同步在台北忠孝SOGO專櫃首賣；還有LANCOME「NO.1小黑瓶搶購組」鎖定今晚7點限時開搶。