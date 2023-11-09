雙11熊貓「7元爽吃麥當勞」！UberEats買1送1　優惠代碼一次看

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foodpanda推出每天中午11點「滿250折250」的活動倒數最後3天，即日起至12日每天中午11點美食外送250元折250元，只要在結帳的時候輸入優惠代碼就能夠折抵，根據記者友人實測，在11月6日曾經搶到7元的麥當勞套餐，活動倒數，用戶千萬不要錯過。
🟡foodpanda「生鮮雜貨免單」
除了「白吃的午餐」之外，即日起至12日每天下午5點生鮮滿349元折349元，而熊貓超市也是每天下午5點下單有同樣優惠，同樣是在結帳之後輸入優惠碼可以折抵，如果家裡有開伙的民眾，非常適合來搶購。
📍搶購秘訣
用戶在優惠時間要到之前，必須把自己想要點的東西先放到購物車裡面，然後在結帳優惠券的輸入當日的優惠碼，先拿到優惠券，等到時間一到之後立刻點選優惠券，接著馬上進入結帳頁面「選擇現金結帳」的項目，立刻按下結帳成功率比較高哦！
🟡UberEats「歡慶七週年」
UberEats在台營運滿七年，正巧碰上雙11檔期，即日起至12月5日展開生日慶的活動，不僅推出許多聯名的美食，全用戶享指定商家上萬件商品「買1送1」，像是全聯蔬果、冷凍冷藏品買1送1以及優市等多樣商品限時買1送1。
🟡UberEats「七週年會員限定」
如果你是Uber One會員的話，單筆訂單滿350元，輸入「7HILL」折扣碼享85折優待；在指定合作店家，全聯、優市、家樂福、屈臣氏、大潤發、傳統市場以及唐吉訶德等，包括頁面購買任一項「7週年慶下殺」專區商品就可參加抽獎，有機會抽到iPhone 15系列手機、Dyson吹風機、AirPods等等精品好禮。