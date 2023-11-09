曾勒索台灣藝人安于晴！泰國4名警察被捕入獄 判5年徒刑
台灣藝人安于晴今年赴泰國旅遊，遇到4名警察無故刁難和勒索，涉案員警事後遭調職並被起訴。泰國法院在昨（8）日宣判，有4名員警因勒索安于晴一行人，其中2人各判刑5年有期徒刑，另外2人因負責把風而沒有直接勒索則無罪釋放，這4名警察勒索的金額2萬7千元則充公。
國際中心賴正琳／綜合報導
安于晴今年1月初在社群媒體Instagram發限時動態，分享在泰國旅遊搭車被警察臨檢以及要錢的經驗，此事傳回泰國引起民眾譁然，許多熱愛泰國的旅客沒想到會有被勒索的事情發生之外，泰國民眾也對警察勒索一事感到憤怒，因為此前才發生過中國網紅表示花錢就能買到「警察護送」的貪污事情。
最終警調單位介入調查，泰國警方一開始不承認收錢，但媒體大篇幅報導加上洗浴大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）的爆料，涉案員警最後承認收錢，並指出是因為安于晴一行人持有在泰國非法的電子煙，因此一行人私下付錢給警方用以交換不被調查。
泰國皇家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）公開道歉，他向民眾以及因為這些警察行為而受到影響的人表示抱歉，而四名警察則被告上法庭。
今年3月檢方以違反刑法起訴涉案的6名員警，貪汙及瀆職刑事法院（Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases）8日宣判，其中4名員警因向安于晴等人勒索，各判處5年有期徒刑，另2名警察負責攔車但並未直接涉及勒索因此無罪釋放，而員警收受的2萬7000泰銖將繳交國庫。