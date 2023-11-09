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YT圈挺Joeman名單遭列！網爆抵制潮怒蓋「退訂大樓」　掀2派激戰

▲Joeman爆出染毒風波後，迅速出面拍影片道歉止血，也引來許多YouTuber好友們轉發出言鼓勵，但此現象卻反而引來更多人不滿。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman爆出染毒風波後，迅速出面拍影片道歉止血，也引來許多YouTuber好友們轉發出言鼓勵，但此現象卻反而引來更多人不滿。（圖／Joeman YouTube）

記者賴禹妡／綜合報導

百萬網紅Joeman日前爆出染毒風波後，迅速出面拍影片道歉止血，誠懇的認錯態度讓不少觀眾買單，也引來許多YouTuber好友們轉發出言鼓勵，但此現象卻反而引來更多人不滿，認為不應該支持Joeman，還有人蓋起退訂大樓，點名多位聲援Joeman的YTR，揚言全數退訂抵制，貼文曝光後，引來兩派網友在留言區激戰。 

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Joeman發布道歉影片後，YT圈好友相繼轉發影片力挺，包含菜渣、百靈果、Cheap、阿滴、魚乾等KOL，內容大多是認可Joeman勇於認錯的態度，希望Joeman能努力度過難關，而Joeman也轉發好友們的限動並感謝對方。 

▲▼有網友認為YT圈不應該支持Joeman，還有人蓋退訂大樓，點名多位聲援Joeman的YTR，揚言全數退訂抵制。（圖／翻攝自Dcard）
▲▼有網友認為YT圈不應該支持Joeman，還有人蓋退訂大樓，點名多位聲援Joeman的YTR，揚言全數退訂抵制。（圖／翻攝自Dcard）
▲▼有網友認為YT圈不應該支持Joeman，還有人蓋退訂大樓，點名多位聲援Joeman的YTR，揚言全數退訂抵制。（圖／翻攝自Dcard）
對此，不只一位網友在Dcard貼文，表示「幫忙轉發是在助長這種事嗎？其實Joeman道歉完，讓風波慢慢消就好，要喊加油的私底下喊就好，但轉發是在引火自焚欸，你們YTR到底在想啥？」甚至還有人點名聲援Joeman的YouTuber們，蓋起「YTR退訂大樓」。 

貼文一出，也有網友認同原PO，「確實，前陣子看到辦ytr聚會一群小圈圈的在互相feat，好擔心變得跟電視台一樣」、「全退了，不看網紅不會怎樣」、「不太懂為什麼要蹚渾水」。但也有另一方認為，「退訂自己退就好了還特別發文幹嘛啊」、「沒追任何YouTuber也覺得你有夠無聊」、「我反而覺得是他勇於承認並道歉說會負責，那些挺他的只是支持他這個想法吧，又沒有說支持吸毒」。 

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