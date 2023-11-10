力挺Joeman發文遭砲轟！Cheap出面道歉了　直球回應「3大爭議」

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對此，Cheap在（9）日晚間回應「我從來沒有說吸毒是對的，過去也不斷在館長直播中重申不要吸毒，但如今Joeman做錯事，作為朋友，我不可能落井下石，我只是希望他趕快站起來，如果今天你朋友犯錯，就要馬上翻臉、絕交，在網路上罵死他，對不起我做不到。」
「我知道你們都想看九妹眾叛親離、其他人都踹他一腳，但做為朋友我做不到」。不過Cheap也說「還是要跟大家道歉，我不該說九妹持有大麻是小事，但我是真心關心我的朋友，不是挺大麻」。
對於被爆出抄襲爭議，Cheap也表示「我三年前就在PTT發文說過，我沒那麼厲害，什麼事情都是我自己寫的，我絕對有參考資料，大學教授都只能專精某斷代史了，我高職仔怎麼可能上知天文下知地理」他強調，他的每一部影片都會註明他參考了哪裡的資料，「我3年前、罵老高前就這樣做了，且大方跟鄉民說，我就是整理資料，誰那麼厲害可以無中生有講出各朝代歷史，我有時候會意外遺漏資料來源，但幾乎都會寫清楚，遺漏的我一定會當面致歉」。
最後則是影片錯誤問題，Cheap提到「這個問題是他解釋到爛的問題，他3年前都在批踢踢、臉書澄清過了，他沒有中國寫手、沒有團隊，只有一個繪師和他，他能做的就是整理網路上的資料、圖書館借來的書、碩博士論文，也因此他當然會有講錯的時候，「我100%會犯錯、寫錯，但我都第一時間會更正在置頂，甚至為止推翻自己過去所講的內容」。
Cheap強調「我保證我的影片都是精心製作，參考大量資料，不管是網路去圖書館或是論文，現在把我說成有中國寫手幫我寫，我只是讀稿機，或是說我都亂作亂抄。講真的，我不能接受」。
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