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力挺Joeman發文遭砲轟！Cheap出面道歉了　直球回應「3大爭議」

▲百萬網紅Cheap因為出聲鼓勵Joeman遭到網友炎上，本人親回三點爭議。（圖/臉書@Cheap）
▲百萬網紅Cheap因為出聲鼓勵Joeman遭到網友炎上，本人親回三點爭議。（圖/臉書@Cheap）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬網紅Joeman近日捲入大麻毒品風波，後拍片道歉之後獲得不少觀眾聲援，然而許多同為YouTuber好友相繼出聲力挺，引起網友論戰。其中同樣身為YT的「Cheap」因為發文喊支持遭到炎上，甚至被指控影片錯誤、雙標等等。對此，Cheap在臉書也直球回應3大爭議，表示「我知道你們都想看見九妹眾叛親離，但做為朋友我做不到」。

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Cheap在Joeman發出道歉影片之後，在個人IG發布限時動態寫下「九妹我挺你！這不是什麼大錯，不要被打倒了」結果在論壇引起反彈，認為過去Cheap都在說要守法，結果如今卻力挺違法吸毒的Joeman非常不合理，質疑他雙標。

▲Joeman坦承在國內外都曾吸大麻。（圖／翻攝自Joeman YouTube）
▲Joeman日前坦承在國內外都曾吸大麻，拍片向支持他的觀眾道歉。（圖／翻攝自Joeman YouTube）
對此，Cheap在（9）日晚間回應「我從來沒有說吸毒是對的，過去也不斷在館長直播中重申不要吸毒，但如今Joeman做錯事，作為朋友，我不可能落井下石，我只是希望他趕快站起來，如果今天你朋友犯錯，就要馬上翻臉、絕交，在網路上罵死他，對不起我做不到。」

「我知道你們都想看九妹眾叛親離、其他人都踹他一腳，但做為朋友我做不到」。不過Cheap也說「還是要跟大家道歉，我不該說九妹持有大麻是小事，但我是真心關心我的朋友，不是挺大麻」。

對於被爆出抄襲爭議，Cheap也表示「我三年前就在PTT發文說過，我沒那麼厲害，什麼事情都是我自己寫的，我絕對有參考資料，大學教授都只能專精某斷代史了，我高職仔怎麼可能上知天文下知地理」他強調，他的每一部影片都會註明他參考了哪裡的資料，「我3年前、罵老高前就這樣做了，且大方跟鄉民說，我就是整理資料，誰那麼厲害可以無中生有講出各朝代歷史，我有時候會意外遺漏資料來源，但幾乎都會寫清楚，遺漏的我一定會當面致歉」。

▲歷史系YouTuber「Cheap」認為，該YT排行榜收入數據很有問題。（圖／翻攝Cheap）
▲歷史系YouTuber「Cheap」面對網友質疑三大爭議做出回應。（圖／翻攝Cheap）
最後則是影片錯誤問題，Cheap提到「這個問題是他解釋到爛的問題，他3年前都在批踢踢、臉書澄清過了，他沒有中國寫手、沒有團隊，只有一個繪師和他，他能做的就是整理網路上的資料、圖書館借來的書、碩博士論文，也因此他當然會有講錯的時候，「我100%會犯錯、寫錯，但我都第一時間會更正在置頂，甚至為止推翻自己過去所講的內容」。

Cheap強調「我保證我的影片都是精心製作，參考大量資料，不管是網路去圖書館或是論文，現在把我說成有中國寫手幫我寫，我只是讀稿機，或是說我都亂作亂抄。講真的，我不能接受」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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