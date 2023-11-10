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醫師列出「看診10大不要做的事」！第1點超多人中槍：對不起

▲民眾可能不知道看診時一些小眉角，有時候就忽略了人跟人之間的互相尊重，實際上已經造成醫師、護理師的困擾。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲民眾可能不知道看診時一些小眉角，有時候就忽略了人跟人之間的互相尊重，實際上已經造成醫師、護理師的困擾。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

記者張嘉哲/綜合報導

如果遇到身體出現不適的情況，往往我們都會到診所尋求醫療幫助，然而民眾可能不知道看診時一些小眉角，有時候就忽略了人跟人之間的互相尊重，實際上已經造成醫師、護理師的困擾。然而，經常在臉書分享醫學知識的ICU醫師陳志金就分享「看診10大不要做的事情」，讓不少網友看到第一點紛紛急喊「對不起』，會懺悔並且改進。

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ICU醫師陳志金表示，星期一看門診的時候，護理師跟我說，「今天又遇到了幾個情況」，希望我再把這篇文章貼出來，讓大家複習一下看診10大不要做的事情：

一、不要敲門

過號了、要加號，出去之後才想到忘了說的，一律請等到護理師開門的時候再跟她說，也不要敲門問「什麼時候輪到我？」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」你的時間是時間，別人的時間就不是嗎？換成你自己在裡面的時候，你也不希望這樣被干擾看診的。

另外，千萬不要打電話進診間詢問「現在看到幾號？」，可以利用上網或用APP查詢，別把你的「時間寶貴」，建立在「打斷別人看診」這件事上。

二、不要探頭進來看

裡面坐著的，跟你一樣是地球人，沒有三頭六臂，不要太好奇！醫生是很帥沒錯，待會你就可以當面看個夠

三、不要使用手機，請關靜音

「對啦！我現在正在看門診，不能再講了！等超久的…停車位也很難找」他又講了一分鐘才掛斷，而且還開擴音說「不講了啦！醫生臉色很難看！」；手機響了半天提醒她時說「沒關係，我不要接」！但你關係，我有關係啊！我們的對話一直被打斷！你可不可以先關靜音？

「不要再打手遊了」！年輕人低著頭走進來，眼睛和手一刻也沒離開過手機，跟他講話的時候，眼睛還會偷瞄手機！下次應該要先託管手機，才能進來看診！

▲看診的時候手機應該關靜音不要滑手機。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲看診的時候手機應該關靜音不要滑手機。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
四、不要對詢問不耐煩

問你姓名、出生年月日是要核對身分，不要不耐煩！那是為了你的安全、為你好！聽錯名字進來的、同名同姓的，經常有！

五、不要偷偷錄音錄影

讓醫師把心思花在替你解決問題上，而不是花在提防你，如果真的有需要錄，請先告知，互相尊重、信任很重要。

六、不要對自己的身體這麼陌生

每個問題都要想好久？是外星人借住在你的身體嗎？跟他這麼不熟？請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上。

七、不要隱瞞之前的就醫或報告

有之前在其他地方的報告就先拿出來，不要來「考」醫師，「醫生，你說的跟上一個醫生一樣耶！」開誠布公，才是對自己最有利的。

▲醫院、生病、死亡、過世、住院、醫生、醫師、死亡證明、診斷書（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲看診的時候不要偷偷錄影、錄音，更不要隱瞞自己的就醫紀錄。（示意圖／翻攝自Pixabay）
八、不要亂信謠言跟醫師爭辯

不要用你在網路看到的、聽朋友、親戚、鄰居說的，來和醫師爭辯，他們又不幫你看病、也不用為你負責。

九、不要跨科別叫醫師開藥檢查

不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查，買薑還「順便」討幾根葱的事，菜市場都不一定可以了。但是，離開的時候，記得要「順便」把門帶上。

十、.不要覺得自己看診速度很快

「怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？」那是「時間相對論」，就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同的。看得快表示你表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧啦！

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「醫師對不起....下次不會再敲門了」、「在此向阿金醫師懺悔，我犯了第九條.....順便問膝蓋症狀雖然主治醫師有開處方籤給我，但還是覺得很不好意思」、「第10點好重要，我常常覺得自己看診時間很快」、「謝謝阿金醫生提醒，第一點有犯過，以為是禮貌結果是打擾醫生看診，經醫生提醒有改善」。

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