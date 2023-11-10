台灣最強景點公開了！「單月衝破86萬人」造訪 高美濕地跌落神壇
台灣每個縣市都有不同的文化風情，景點特色也有所不同，然而過去被稱去台中一定要去一趟的「高美濕地」如今觀光人數大減，今年暑假比去年疫情前減少5成，創下2018年觀光遊憩據點人次統計以來新低紀錄。對此，台中市議員楊典忠也分析其中原因。而根據觀光署統計，目前台灣最夯景點屬於屏東的「林後四林平地森林園區」。
記者張嘉哲/綜合報導
台中市議員楊典忠說，台中高美濕地過去被稱作是「一生必遊一次」的景點，但根據觀光署的資料，今年7月觀光客3萬7千多人次，比去年少57%；今年8月少54%，竟創下2018年觀光遊憩據點人次統計以來新低紀錄。
楊典忠提到，高美濕地一直面臨陸化、生態環境轉變的問題，公共設施未完善，甚至周邊公共設施迄今未建構完善，廁所竟到現在還是用租用的，交通停車亂象叢生，甚至被國外評選為「一生必遊景點後」，導覽指示牌無日文也無英文，而且大眾運輸提供觀光能量不足、至今未設置農業市集、地方小吃攤販區，都需要跨局處研商解決。
台中副市長黃國榮表示，市府過去12年都很重視高美濕地觀光，跨局處工作小組是任務編組，跨局處小組運作最主要是跨局處協調，目內並非推動觀光，觀光人次減少事出必有因，可再探討。
而根據觀光署最新8月的數據當中，顯示目前台灣最夯的景點是位於屏東的「林後四林平地森林園區」，單月觀光人次就衝破86萬；不過第二名同樣屬於台中的「一中商圈」，單月人次突破75萬，顯見不是沒有人到台中觀光，只是「高美濕地」不再成為必去台中景點之一。