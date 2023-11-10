騎Gogoro不用換電池方法曝！車主愣：根本不知　機車族幻想破滅

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貼文曝光後，意外釣出一名多年的Gogoro車主表示「當初就是因為要等白牌電動機車出來才考駕照的，所以現在變成Gogoro死忠粉，連這個電池充電座都買了，你就知道有多死忠」只見貼出的照片，是一個電池座充，可以把Gogoro電池放在上面並且插上電源之後開始充電，即便不用到充電站仍然有充飽的電池可以使用，也能避免到充電站換到沒有滿電的電池，實屬非常方便。
貼文曝光後，不少同為Gogoro車主紛紛回應「......這是啥？怎麼都沒看過」、「令人懷念的配件，現在沒在賣了」、「這個偏遠行或環島挺方便的」、「根本不知道有這個東西耶，現在還有在賣嗎？好方便喔」。而不少人也好奇「那這樣買這個是不用繳電池月租費嗎？」該車主則表示「月租是電池使用費，在家充電的電費還是要繳」讓不少人機車族突然幻想破滅「......那會買這個真的是真愛耶」。
事實上，Gogoro在推出的初期，因為還有換電站設置不足的問題，因此針對偏遠地區的客戶，推出這種電池充電座。開放特定地區使用者租借GoCharger及及GoCharger Plus；2018年下半年，Gogoro宣布發售GoCharger整新品，發售則為買斷制，並更名為GoCharger標準座及GoCharger快充座，
而《NOWnews》實際到官網查看，發現版本有GoCharger、GoCharger Plus以及隨車充電器快充版，售價從9000至14000都有，不過官網上顯示都已經「售完」，顯見有此需求的車主還是有。只不過這種充電座畢竟還是使用家用電，電費還是要自己繳，是否划算還是看車主自己。