雙11優惠被玩壞了！眾揭「暗黑亂象」 搶便宜秘訣曝：可識破店家
雙11就在今天凌晨登場，不少網路電商、通路都祭出許多超殺的雙11優惠來搶客，通常當天的交易金額都會非常的可觀。但是熱愛網購的你，雙11買東西是否真的有貨比三家呢？還是默默的買了平常會特價的東西，卻以為撿到便宜。就有網友討論「雙11到底是真有料還是假的？」引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「1111光棍節是商業炒作的日子，大家都以為可以搶便宜，那真的是大錯特錯，有常常網路購物的人都會知道，其實網路東西價格在雙11真的特價沒多少，跟平常優惠特價都一樣，有的賣場還會故意調回原價再打出優惠價格，但很多其實根本沒比較便宜喔」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這是真的！比價的時候有抓到過，日常就是那個價格了」、「雙11一直都是噱頭，真的有在超殺優惠的還是去實體通路有感」、「網購超多雙11都是假的，原價打一個叉叉然後假裝很便宜，殊不知平常價格就長那樣」、「雙11早就被玩壞了，前幾年真的還不錯，後面越來越多人在噱客人」、「很多人看到折扣就頭昏了」。
綜合網友意見，不少人認為現在許多電商賣家都只是搭「雙11購物節」的順風車，利用雙11的名義，先把價錢打高再填入原本「日常就有的價格」，製造出雙11更加便宜的假象，許多人都沒有經過比價就購買，自己虧了都不知道。
事實上，如果為了防止這種惡劣的賣家，有方法可以保障自己，可以在雙11來臨前先將想購買的物品放物電商購物車當中，然而紀錄其價格，等到雙11活動特惠時再打開是否有更優惠，這樣貨比三家不吃虧，如此就可以識破這是不是一個好的賣家，才不會一股腦在雙11買了一大堆，但卻根本沒有省到任何錢！