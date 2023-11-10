小蜜桃姐姐閃婚10億富商！俏扮哈利波特學生 42歲凍齡近況曝光
今（10）日一早傳來「果凍姐姐」楊晨熙祕婚升格當媽的好消息，其實這幾年YOYO家族成員們發展近況各有不同，如「水蜜桃姐姐」朱安禹在2008年時改為「小蜜桃姐姐」，2011年與身價10億的大陸富商李慎言結婚，婚後育有一子一女，近年則屢次傳出婚變消息，對此，她都沒做任何回應，前陣子碰上萬聖節，她也應景的打扮成緋紅女巫、《哈利波特》裡「史萊哲林」學院的學生。
記者吳雨婕／綜合報導
「小蜜桃姐姐」朱安禹在與李慎言結婚後淡出演藝圈，很少出現在螢光幕前，只偶爾透過社群媒體與粉絲分享日常生活，今年9月則是低調現身王心凌在小巨蛋的演唱會。而在今年8月時，過去也是幼幼台成員的李岳，發出與朱安禹的合照，提到對方在大陸的近況，原來朱安禹在上海開了一家親子餐廳，且事業版圖持續擴大。
10月底時則是適逢萬聖節，朱安禹因此在社群媒體上更新動態，配合節慶主題，她在IG一連貼上多張她cosplay的照片，照片中有她打扮成緋紅女巫的模樣，她身穿緊身衣，秀出好身材；朱安禹還穿上電影《哈利波特》中史萊哲林學院的制服，一頭淺金色微捲的長髮，搭配綠色格紋的髮飾，她手拿魔法棒，看起來非常俏麗，完全看不出今年已經42歲。
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