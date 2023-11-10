高雄花生貢糖「赭麴毒素A」超標！對動物有致癌性

衛福部食藥署今（10）日公布「112年7-9月食品中真菌毒素監測檢驗結果」，其中一件花生貢糖產品檢出「赭麴毒素A」超標，且經複抽驗仍不合格。食藥署副署長表示，「赭麴毒素A」已確認對於動物具有致癌性，但對人體影響還不確定，這次產品檢出濃度低，不至造成健康影響。
記者林志怡／台北報導
林金富說明，今年檢驗花生製品、104件中僅有一件「花生貢糖」產品檢出真菌毒素「赭麴毒素A」45 ppb，而依規定限量標準應該是3 ppb，已要求業者限期改善並進行複抽，完成檢驗後仍不合格，因此依據食安法第17條規定，來源業者已依法開罰3萬元，並將該廠商列為明（2024）年加強抽查對象。
對於相關產品出現真菌污染，林金富說，台灣是高溫潮濕環境，若保存不當就可能有真菌毒素產生，推測這次應該花生原料、或製造完成後商品保存不當所致，而「赭麴毒素A」對於腎臟毒性較高，目前國際癌症衛生單位將其列為「2B」，即「確認對於動物有致癌性」。
不過，林金富表示，「赭麴毒素A」對於人類致癌性的流行病學資料不足，因此尚不確定是否有致癌風險，且這次檢出的產品所含的「赭麴毒素A」濃度很低，應不至造成健康危害。
食藥署指出，今（2023）年7到9月共完成243件食品檢驗真菌毒素，包括含米麥類8件、薏仁與藜麥等穀類21件、花生製品104件、紅麴製品15件、咖啡類15件、嬰幼兒食品21件與其他食品59件（包括香辛類15件、豆類1件、乳類14件、含蘋果食品10件、油籽類10件、蓮子7件與無花果2件）。