米可白「葡萄」成熟變辣妹！熱舞吸200萬人看 愛情失意敲響金鐘
楊晨熙雙喜臨門，祕婚建商小開又懷孕4個月，「果凍姐姐」轉眼間將成為人母，讓人感嘆時光飛逝。而同台的水果哥姐們，一個一個退役轉型，其中「葡萄姐姐」成熟變成辣妹「米可白」相當成功。她雖然在感情上離了婚然後失了戀，但事業卻是蒸蒸日上，努力專研在演戲，成功讓她在今年拿下金鐘女配角獎。
記者蔡依庭／綜合報導
37歲米可白曾有過一段婚姻，與做行銷的謝銘傑結婚，但婚姻維持5年就畫下句點。單身4年後，她和建築業小開相戀在去年4月被抓包，結果今年9月受訪時坦言已經分手了，且選擇性遺忘「在一起多久」、「分手多久」。
近幾年，米可白瘦身有成，大部分女星是把衣服一件一件穿回來，她剛好相反。以前在兒童台，她只能當乖乖牌很保守，現在已是成熟女人，終於可以勇敢做自己，自信地一件一件脫掉、大露性感，但並非色情，時常在IG分享搔首弄姿的舞蹈影片，吸引大批粉絲觀看，曾高達200萬次的流量。
當然，米可白不是單純在賣弄性感，非常努力在當「演員」，加上她頗有觀眾緣，戲約一部接著一部來，從只能演老實苦情女，到挑戰人設在《牛車來去》演出「白富美」，成功吸引金鐘獎評審，首次入圍就拿下最佳女配角獎。所以上天對她是公平，即便在愛情路上有點不如意，但事業這方面越來越好。
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