家戶所得差距大、窮人愈來愈窮？觀察「這件事」反映真實現象

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由於以「每戶」計算的所得易受戶內人數消長影響，故以「每人」觀察較能反映實況。我國每人差距倍數民國90年代在4.16至4.59倍間變動，民國100年代介於3.84至4.29倍之間，前年、去年則分別為3.91倍及3.93倍，有縮小趨勢。
主計總處官員表示，由於少子化與高齡化，以及年輕人多外出工作自組小家庭，老人家庭日趨增多 ，使得所得最低20%家庭多為1至2人戶（占93.1%），且經濟戶長逾半數為老人（占 63.6%）或退休者，日常生活所需多來自退休金或年金、儲蓄或衍生之利息、子 女或政府的移轉收入；這種年輕時工作存錢，年老後提出使用，是人口老化過程中愈來愈常見現象，並不一定就表示入不敷岀、借貸度日。
若比照OECD（經濟合作暨發展組織）衡量方式以每人可支配所得中位數的50%為貧窮線標準，以家庭收支調查資料推估我國相對貧窮人數比率2022年為7.4%，均低於美國的15.1%（2021年）、日本15.7%（2018年)、南韓15.3%（2020年）、加拿大8.6%（2020年）、英國 11.2%（2020年）、德國10.9%（2019年）、法國8.4%（2019年）。
依「國內社會救助法」經由衛生福利部參考所得及資產審核之低收入戶及中低收入 戶人數占總人口比率，分別由2013年1.55%及1.43%，下降至2022年1.25%及1.28%。
此外，家庭收支調查相關所得內涵是依聯合國國民經濟會計制度（SNA）的規範，因 GDP衡量「生產」活動，而買賣不動產或股票的差價沒有實質產出，並不屬GDP衡量的範圍，因此出售股票、土地或房屋等資產而獲利或損失也不計入家庭所得。