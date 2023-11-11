2023「渣打臺北公益馬拉松」明登場！賽事時間＋交通管制一篇看懂

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「2023渣打臺北公益馬拉松」全程馬拉松為5時10分出發；半程馬拉松於5時25分出發；13KM於5時55分出發；FUN RUN組（3KM）則於9時30分出發。值得注意的是，賽事日不提供賽事包領取，因此未領取到賽事包的參賽者，記得提前聯繫中華民國路跑協會。
📍賽事行經路段
活動賽事沿線行經「凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」。
📍實施交通管制
台北市政府警局為維護交通秩序與活動安全，將於前述路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口，請用路人避開交通管制路段，管制時間可參考2023渣打臺北公益馬拉松交通管制時間圖。另外，管制道路範圍內公車暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站（https://pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。
台北市政府警局呼籲，請用路人於活動管制期間避開相關路段，提前改道行駛或搭乘大眾運輸系統，並留意收聽警廣路況插播報導。同時遵守現場執勤員警及義交人員指揮，共同維護交通安全與秩序。
📍車輛改道動線及替代道路
一、愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東路→右轉羅斯福路→左轉愛國西路。
二、欲穿越中山南（北）路往東車輛：
(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。
(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。
三、欲穿越中山南（北）路往西車輛：
(一)汽車：改道忠孝東路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行。
(二)機車：改道忠孝東路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。
四、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。
五、麥帥二橋往市區車輛：改道麥帥一橋。
六、塔悠路往北車輛：改道南京東路接三民路往北續行。
七、環東大道東往西車輛：下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。
八、中山橋往北車流：
(一)中山北路（南往北或東轉北）→中山橋下迴轉道→中山北路→右轉民族西路→右轉承德路→續行往北。
(二)民族西路（西往東）→左轉中山北路調撥車道→續行往北。