雙11限3天！賣場「麝香葡萄246元」史上最低　青菜、雪花牛買1送1

2023「渣打臺北公益馬拉松」明登場！賽事時間＋交通管制一篇看懂

▲「2023渣打臺北公益馬拉松」賽事將於明（12）日登場，圖為活動大使宇宙人身穿2024渣打臺北公益馬拉松賽衣。（圖／品牌提供）
▲「2023渣打臺北公益馬拉松」賽事將於明（12）日登場，圖為活動大使宇宙人身穿2024渣打臺北公益馬拉松賽衣。（圖／品牌提供）

記者賴禹妡／綜合報導

「2023渣打臺北公益馬拉松」賽事將於明（12）日登場，活動於清晨5時10分出發起跑，今年開放報名人數共計2萬9000人，台北市政府警察局將沿線實施交通管制，提醒用路人於活動管制期間提前改道，或搭乘大眾運輸系統，同時留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，《NOWnews今日新聞》也整理了賽事及交通管制資訊，提供讀者一篇看懂。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍賽事資訊

「2023渣打臺北公益馬拉松」全程馬拉松為5時10分出發；半程馬拉松於5時25分出發；13KM於5時55分出發；FUN RUN組（3KM）則於9時30分出發。值得注意的是，賽事日不提供賽事包領取，因此未領取到賽事包的參賽者，記得提前聯繫中華民國路跑協會。 

📍賽事行經路段

活動賽事沿線行經「凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」。 

📍實施交通管制

台北市政府警局為維護交通秩序與活動安全，將於前述路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口，請用路人避開交通管制路段，管制時間可參考2023渣打臺北公益馬拉松交通管制時間圖。另外，管制道路範圍內公車暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站（https://pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。 

台北市政府警局呼籲，請用路人於活動管制期間避開相關路段，提前改道行駛或搭乘大眾運輸系統，並留意收聽警廣路況插播報導。同時遵守現場執勤員警及義交人員指揮，共同維護交通安全與秩序。 

📍車輛改道動線及替代道路 

一、愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東路→右轉羅斯福路→左轉愛國西路。 

二、欲穿越中山南（北）路往東車輛： 

(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。 

(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。 

三、欲穿越中山南（北）路往西車輛： 

(一)汽車：改道忠孝東路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行。 

(二)機車：改道忠孝東路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。 

四、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。 

五、麥帥二橋往市區車輛：改道麥帥一橋。 

六、塔悠路往北車輛：改道南京東路接三民路往北續行。 

七、環東大道東往西車輛：下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。 

八、中山橋往北車流： 

(一)中山北路（南往北或東轉北）→中山橋下迴轉道→中山北路→右轉民族西路→右轉承德路→續行往北。 

(二)民族西路（西往東）→左轉中山北路調撥車道→續行往北。 

▲▼台北市政府警局呼籲，請用路人於活動管制期間避開相關路段，提前改道行駛或搭乘大眾運輸系統，並留意收聽警廣路況插播報導。（圖／取自臺北市政府體育局官網）
▲▼台北市政府警局呼籲，請用路人於活動管制期間避開相關路段，提前改道行駛或搭乘大眾運輸系統，並留意收聽警廣路況插播報導。（圖／取自臺北市政府體育局官網）
▲▼台北市政府警局呼籲，請用路人於活動管制期間避開相關路段，提前改道行駛或搭乘大眾運輸系統，並留意收聽警廣路況插播報導。（圖／取自臺北市政府體育局官網）

2024萬金石馬拉松開放報名了！台灣唯一「金標籤」　賽事資訊一覽

LINE剩長輩在用！國中生全跳槽「這款APP」　眾震驚：原來我老了

一堆人洗衣精憑感覺倒！達人親揭「最佳用量」　再加1物效果更好

波蘭正妹來台對美食無感！最愛台灣「1優點」：沒好好宣傳很可惜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞