圖輯／10澳洲消防猛男光棍節來台 當眾脫上衣、扛人「肌情四射」
由吳怡農成立的「壯闊台灣聯盟」推廣「後盾計畫」，積極培育在災害發生時能助人助己的公民。傳遞在突發事故發生時，人人都可成為後盾，協助身邊的人。今（11）日「壯闊台灣聯盟」 與澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處合作，邀請本週來台旋風式吸引台灣民眾喜愛的澳洲消防員一同交流，在今日光棍節中，以趣味方式宣導災害應變。多位消防員也脫掉上衣「以肌會友」，現場歡呼聲四起。
記者葉盛耀/綜合報導
「壯闊台灣聯盟」於2020年成立，核心精神就是服務，並將社區服務具體展現在「後盾計畫」，當災害發生時，受過專業訓練的志工們知道如何保護自己，並在專業緊急應變者抵達之前，盡可能協助身邊的人。而後盾計畫的推廣與位居第一線的緊急消防員有緊密合作，壯闊台灣特邀台灣的兩位消防員邱正德與吳易翰，與10位廣做公益，並為拍攝的月曆宣傳而來台的澳洲消防猛男，同台進行一場友誼徒手搬運PK賽，以較趣味的方式為民眾示範如何搬運傷患。
十位澳洲消防員為公益不遺餘力，參與疫情期間協助病患就醫、撲滅野火與拯救野生動物等災害救援工作，參與拍攝的「澳洲消防員猛男月曆」，今年已邁入第31年，一開始為支持兒童醫院基金會，後資助對象更擴及野生動物保護協會與救援等各種善機構。
二位台澳雙方的消防員隊長於今日現場，也大方脫掉上衣互換T-Shirt，展現台澳相挺情誼，而吳怡農理事長也獻上精心準備的禮物，歡迎澳洲消防員來台。
吳怡農提到，透過這次交流，希望讓大家認識消防員生活的、輕鬆的一面，「雖然今天是光棍節，但沒有人是孤單的。這個應援計劃將回饋給消防人員醫療照顧公益信託基金，及消防員工作權益促進會。」也希望藉此活動，歡迎更多熱心民眾加入「後盾計畫」。